Modica

Completati gli interventi di manutenzione dell’illuminazione nelle contrade Pizzilli. Sistemato anche il parco di San Giuseppe ‘u Timpuni

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 04 Dicembre 2025 – Il piano di ripristino e manutenzione dell’illuminazione pubblica da parte dell’Assessorato competente prosegue a ritmo serrato, raggiungendo anche le aree periferiche della città. L’Assessorato alle Manutenzioni ha annunciato in questi giorni il completamento degli interventi nelle contrade di Catanzaro Pizzilli, Pizzilli e Coste Pizzilli.

“Nel pieno rispetto del cronoprogramma che ci eravamo dati, abbiamo completato in questi giorni gli interventi di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica in queste contrade – spiega l’assessore al ramo, Piero Armenia -. Da sottolineare il lavoro continuo di ripristino dell’illuminazione anche nelle zone periferiche, reso possibile grazie all’impegno degli operai e della struttura tecnica. L’Assessore specifica inoltre la prassi dei sopralluoghi effettuati personalmente, insieme ai tecnici e ai vertici dell’ufficio, per sincerarsi della corretta esecuzione dei lavori”.

L’intervento più significativo delle ultime ore ha riguardato il Parco di San Giuseppe u Timpuni, un vero polmone verde nel cuore di Modica.

Qui l’azione di ripristino è stata più ampia e strutturale, focalizzandosi non solo sul ripristino dell’illuminazione, ma anche su opere di consolidamento e restauro: sistemazione di alcuni muri a secco di contenimento che si erano collassati nel corso degli anni; rifacimento dell’acciottolato, il percorso caratteristico del parco, sistemazione del parapetto del ponticello.

“Restituiamo il parco alla nostra Città in una veste nuova,” dichiara l’Assessore, evidenziando come l’area sia ora pronta ad accogliere i sei giorni del suggestivo Presepe Vivente, in programma per il 21, 25 e 26 dicembre e l’1, 5 e 6 gennaio.

Armenia  lancia un forte appello alla cittadinanza per la salvaguardia del parco appena riqualificato: “Vogliamo, infine, fare un appello al rispetto di questo luogo perché nessun atto vandalico e nessun gesto di incuria possa nuovamente degradarlo, esortando chiunque ad adoperarsi per mantenerlo integro e pulito così come lo abbiamo reso in questi giorni.” mantenerlo integro e pulito così come lo abbiamo reso in questi giorni».

 

585097
© Riproduzione riservata

1 commento su “Completati gli interventi di manutenzione dell’illuminazione nelle contrade Pizzilli. Sistemato anche il parco di San Giuseppe ‘u Timpuni”

