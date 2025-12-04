Antenne Modica, Floridia: “Il ‘Far West’ nasce nel 2009 con amministrazioni sostenute dal PD. Voto del Partito Democratico è ipocrita”

MODICA, 04 Dicembre 2025 – È scontro aperto a Modica sul nuovo Regolamento per l’installazione delle stazioni radio base, approvato nel recente Consiglio Comunale. La consigliera comunale Rita Floridia interviene duramente contro il voto favorevole espresso dal Partito Democratico, che ha motivato la sua scelta con l’obiettivo di “porre fine al Far West” sul territorio.

Secondo Floridia, questa affermazione sarebbe “un’ipocrisia” e una “ricostruzione distorta della realtà”.

“Il vero Far West non nasce durante l’Amministrazione Abbate, come qualcuno tenta di far credere,” tuona la consigliera Floridia, “ma risale al 2009.

Floridia punta il dito contro l’approvazione di un Piano Antenne in quell’anno, un atto che, a suo dire, “ignorava completamente i siti sensibili” e prevedeva allocazioni puntuali.

“È proprio quel piano, voluto e approvato da amministrazioni, ad aver creato il quadro normativo che ancora oggi permette alle società di installare impianti nei siti indicati dalle vecchie mappe di localizzazione.”

La consigliera rivolge anche una critica diretta a un esponente del Partito Democratico: “Viene spontaneo chiedersi: dov’era allora il consigliere Spadaro, oggi così solerte nel puntare il dito?”

Floridia rivendica invece l’operato della precedente amministrazione. “Se c’è stato un periodo in cui si è provato realmente a mettere un freno a questo fenomeno, quello è stato proprio durante l’Amministrazione Abbate,” ha dichiarato. “In quegli anni la linea è sempre stata chiara e contraria, e fu approvata perfino una delibera che vietava l’installazione delle antenne.”

Per questo motivo, la consigliera Floridia “rispedisce al mittente accuse e insinuazioni prive di qualsiasi fondamento.”

In conclusione, la consigliera affronta le voci su un suo possibile passo indietro. “Considerato il clima politico, l’idea di dimettermi l’avevo anche valutata.”

Tuttavia, le “continue richieste e sollecitazioni dei cittadini – che vedono un’amministrazione e soprattutto un sindaco poco sensibile e attento alle reali problematiche della città – mi hanno convinta ad andare avanti.”

Floridia assicura che proseguirà il suo mandato “con la caparbietà e la determinazione che mi contraddistinguono, nel rispetto dei modicani.” Sul tema cruciale del 5G, la consigliera ribadisce che “la parola finale spetta ai cittadini, che hanno dimostrato di essere attenti, informati e perfettamente in grado di distinguere tra ciò che si scrive e ciò che si fa.”

