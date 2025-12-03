  • 3 Dicembre 2025 -
Attualità | Modica | Slider

Su Radio Capital. Ex assessore di Ravanusa: “la tratta ferroviaria interessa tre province: Agrigento, Caltanissetta e…Modica”

Tempo di lettura: 2 minuti

03 Dicembre 2025 – “Provincia di Modica”, non solo detto ma pure ripetuto per ben 2 volte! Parola di Radio Capital. E’ successo stamattina, intorno alle 8.20 durante la trasmissione The Breakfast Club. In verità, ad elevare Modica a provincia, non sono stati i tre conduttori della fortunata trasmissione Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. A dirlo (e ripeterlo) c’ha pensato Gabriele Alessandro Giarrana, 29enne consigliere comunale a Ravanusa da due anni e mezzo. In collegamento, ha parlato in trasmissione della paradossale vicenda dei modernissimi treni ibridi Blues che Ferrovie dello Stato ha acquistato per velocizzare il trasporto – ed invogliarne l’utilizzo – sulla linea Siracusa-Ragusa-Caltanissetta ma che non posso essere utilizzati perché la linea… non li regge.
Paradossi di Sicilia (o forse d’Italia). Sostanzialmente i bordini dei nuovi treni con questa linea che c’è, si consumano rapidamente e così il mega acquisto dei modernissimi vagoni fatto con i fondi PNRRR resta in deposito e la linea continua ad essere inutilizzata.
Giarrana, per sensibilizzare ognuno dei comuni attraversati da questa linea e le istituzioni che li rappresentano, partirà venerdì prossimo da Caltanissetta ed arriverà alla stazione di
Modica domenica 7 dicembre, alle 4 del pomeriggio. 180 chilometri su due ruote in tre giorni (carina la battuta di uno dei conduttori quando ha detto che, più o meno, è il tempo che impiega un treno!).

Giarrana, stamattina su Radio Capital, ha citato per ben otto volte la città di Modica e in due occasioni ha unito ad essa il sostantivo provincia!!! E se in una delle due occasioni ha anche citato Ragusa come provincia, nell’altra, invece, ha sottolineato che la “tratta ferroviaria interessa tre province: quelle di Agrigento, Caltanissetta e…Modica”. Insomma, a quasi 100 anni dall’istituzione di Ragusa provincia (il centenario sarà nel 2027) Modica stamattina si è ‘riappropriata’ di ciò che doveva essere e non fu mai. E -per usare una storica e famosa citazione spesso utilizzata in senso figurato per indicare qualcosa di vero e confermato- “se lo ha detto la Radio, è vero!!!”

Salvatore Cannata

