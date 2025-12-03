  • 3 Dicembre 2025 -
Comiso | Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Tentata rapina al Supermercato Despar di Ragusa: arresti domiciliari per un 22enne di Vittoria

Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA/VITTORIA,  La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento restrittivo a carico di un giovane di Vittoria in relazione a una tentata rapina avvenuta in un supermercato di Ragusa.

Gli agenti della Questura di Ragusa, in particolare quelli del Commissariato di P.S. di Comiso e della Squadra Mobile, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di un 22enne vittoriese. Il giovane è indagato, in concorso con un altro soggetto non ancora specificato, per i reati di tentata rapina e furto aggravato.

Le indagini hanno permesso di risalire al 22enne, individuandolo come uno dei due presunti autori della tentata rapina commessa lo scorso 22 ottobre 2024 ai danni del supermercato “Despar” situato in Viale dei Platani, a Ragusa.

Lo stesso giorno, gli autori avevano commesso anche il furto di un ciclomotore Piaggio a Comiso, veicolo che è stato poi utilizzato per compiere l’azione delittuosa al supermercato.

L’identificazione del giovane è stata resa possibile grazie all’analisi scrupolosa dei filmati dei sistemi di videosorveglianza, che hanno fornito un quadro indiziario sufficiente per risalire a uno dei responsabili.

Sulla base del grave quadro indiziario raccolto, il Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) presso il Tribunale di Ragusa, su richiesta della Procura della Repubblica, ha emesso l’ordinanza cautelare.

Il provvedimento è stato prontamente eseguito: il 22enne è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, con l’ulteriore misura dell’applicazione del braccialetto elettronico per il monitoraggio dei suoi spostamenti.

© Riproduzione riservata

