Attualità | Ragusa

Ragusa. Un momento condiviso per cominciare a essere protagonisti del futuro Parco della Città

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 03 dicembre 2025 – “A pochi mesi dalla conclusione del corposo intervento di riqualificazione della Vallata Santa Domenica – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianni Giuffrida – vogliamo proporre un momento condiviso in cui le associazioni e ogni cittadino possano cominciare a essere protagonisti del futuro Parco della Città.
L’appuntamento è fissato per sabato 6 dicembre, con un doppio incontro.
Alle ore 9:30, dall’ingresso di via Natalelli (di fronte Museo Archeologico) prenderà avvio un sopralluogo durante il quale i tecnici che hanno seguito il progetto illustreranno le principali trasformazioni apportate e il nuovo stato di fatto da cui ripartire.
A seguire, orientativamente intorno alle 11.00, ci sposteremo nel vicino Auditorium del Centro Commerciale Culturale di via Matteotti 61 dove, in un processo coordinato e guidato, ogni partecipante potrà condividere proposte, suggerimenti e osservazioni utili a definire una visione progettuale e gestionale per questo nuovo spazio collettivo.
Siamo convinti che il dialogo rappresenti la strada più fruttuosa per una gestione consapevole e condivisa del Parco della Città e di ogni altro bene pubblico”.

