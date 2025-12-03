  • 3 Dicembre 2025 -
Attualità | giarratana

Torna il presepe vivente di Giarratana, cinque le date a partire dal 26 dicembre

Tempo di lettura: 2 minuti

Giarratana, 03 dicembre 2025 – A Giarratana, il tempo sembra fermarsi per lasciare spazio alla memoria e alla tradizione. Nel suggestivo scenario del quartiere Cuozzu, autentico scrigno di storia e cultura, tutto si prepara per la 33ª edizione del presepe vivente, un evento che è ormai diventato simbolo dell’identità locale e della trasmissione di valori autentici. Dal 26 e 28 dicembre, al 1, 4 e 6 gennaio, le vie del borgo si animeranno grazie al lavoro appassionato del comitato Cerretanum, sostenuto dall’Amministrazione comunale e dalla consulta femminile, che anche quest’anno offriranno ai visitatori un’esperienza unica e coinvolgente.
L’edizione 2025-2026 affonda le radici nella passione di chi, anno dopo anno, sceglie di ricreare scene di vita quotidiana del XIX secolo, con particolare attenzione a ogni dettaglio: dagli antichi utensili recuperati grazie a un lavoro di squadra che coinvolge l’intera comunità, alle abitudini e ai gesti che raccontano una storia collettiva. Il presepe vivente di Giarratana non è soltanto una rappresentazione, ma un vero e proprio rito magico in cui fede, tradizione e spirito comunitario si fondono, restituendo al pubblico l’atmosfera di un tempo sospeso, dove tutto riprende vita e significato.
“La responsabilità è grande – sottolineano gli organizzatori del comitato Cerretanum – perché il presepe vivente è ormai divenuto ambasciatore di valori culturali e promozionali per la nostra città. Per questo, ogni anno lavoriamo con entusiasmo e dedizione, cercando di offrire un’edizione sempre più ricca e coinvolgente. Invitiamo tutti a segnare le date in calendario: vi aspetta un viaggio emozionante nella Giarratana di due secoli fa, un appuntamento imperdibile per grandi e piccoli”.
L’ingresso al presepe sarà possibile dalle ore 18, mentre la biglietteria sarà aperta dalle 16,00 alle 20,30. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il comitato Cerretanum al 331 6073175 o l’ufficio Turismo del Comune al 331 6000139. Un’occasione preziosa per vivere da vicino usanze, giochi e antichi mestieri, e lasciarsi trasportare dalla magia di un evento che sa rinnovarsi restando fedele alle proprie radici. Giarratana aspetta tutti per celebrare insieme la tradizione e la fede, in un presepe vivente che è patrimonio di tutta la comunità.

© Riproduzione riservata

