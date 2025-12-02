Vittoria. Si completa il CMSN San Martino, avviati i lavori dei padiglioni per l’ampliamento dei servizi riabilitativi

Vittoria, 02 dicembre 2025 – Si completa il CMSN (Centro Medico Sociale per Neuromotulesi) San Martino Onlus. Sono stati avviati nei giorni scorsi i lavori per il completamento del padiglione 5 e per la costruzione dei padiglioni 6 e 7 della struttura riabilitativa di Vittoria in contrada Cicchitto.

I lavori per il completamento della struttura sono iniziati l’11 novembre 2025, esattamente 45 anni dopo l’inizio delle attività del centro, fondato a Vittoria nel novembre del 1978.

“Il CMSN San Martino di Vittoria è una delle prime strutture sorte in Sicilia per la presa in carico di persone con disabilità – afferma il presidente Luigi Piccione – e oggi rappresenta un punto di riferimento per la riabilitazione logopedica, neuromotoria, neuropsicomotoria, ortottica e cognitivo-comportamentale, insieme ai nuovi presidi di Ragusa e Modica. L’inizio dei lavori per il completamento del padiglione 5 e per la realizzazione degli ultimi due (6 e 7) rappresenta una tappa decisiva nello sviluppo e nella piena funzionalità del nostro presidio di riabilitazione di Vittoria”.

L’annuncio arriva a ridosso della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità (3 dicembre 2025), un’occasione che sottolinea il valore simbolico e concreto dell’investimento nella cura, nell’inclusione e nel riconoscimento dei diritti delle persone più fragili.

L’intervento si inserisce nel progetto originario elaborato nel 2007 dall’ingegnere Luigi Scala in collaborazione con l’architetto Maria Amorelli, su un terreno donato dalle sorelle Margherita e Giovanna Buccellato. Il primo stralcio della costruzione, consistente nei padiglioni da 1 a 4, è stato inaugurato l’11 novembre 2018. Una volta ultimato, il complesso raggiungerà i 2.100 metri quadrati, diventando una delle strutture riabilitative ex art. 26 L. 833/78 più estese e funzionali della Sicilia, a servizio della comunità di Vittoria e dell’intera provincia di Ragusa.

Il completamento del Padiglione 5 consentirà la piena operatività della vasca riabilitativa, denominata “Alea”, costruita grazie alla generosa donazione della famiglia Noè in memoria dei figli Alessandra e Andrea e inaugurata nel maggio 2022. La parte restante del padiglione (circa 200 metri quadri) realizzata anche grazie al contributo della signorina Adele Nicosia Campo in ricordo della sorella Maria, ospiterà due ampi spogliatoi dedicati alla vasca, una nuova palestra e stanze dedicate alla riabilitazione neuromotoria di adulti e bambini, e di conseguenza, dare la possibilità al servizio semiresidenziale di avere spazi più ampi per l’ampliamento dell’offerta dei laboratori e delle attività.

Il nuovo Padiglione 6 (circa 300 metri quadri) sarà dedicato alla riabilitazione neuropsicomotoria e cognitivo-comportamentale, con sei stanze attrezzate e una sala multifunzionale di oltre 100 metri quadri, rispondenti anche alle sempre maggiori richieste di inserimento nel “Servizio Intensivo Precoce 0-6 anni per bambini affetti da disturbi dello spettro autistico”. Tale servizio è attivo dal 2018 (presente anche nel presidio di Modica dal 2022), in convenzione con l’ASP di Ragusa, e oggi accoglie oltre quaranta piccoli utenti che, in tal modo, potranno usufruire di ambienti ancora più confortevoli e qualificati.

Il Padiglione 7, infine, fungerà da raccordo tra il Padiglione 1 e il nuovo Padiglione 6 e accoglierà una hall (di oltre 250 metri quadri) pensata anche come spazio culturale, espositivo e artistico a servizio dell’intera comunità.

“In un contesto nel quale l’accesso alla riabilitazione rappresenta un diritto fondamentale – afferma il direttore sanitario Marcello Boncoraglio – poter avviare questi lavori a ridosso della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità ha per noi il grande significato di ribadire un impegno forte nel contesto della nostra comunità: continuare a costruire luoghi e attivare servizi in cui la fragilità sia accolta, accompagnata e valorizzata”.

