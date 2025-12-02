Al via i lavori di manutenzione al Palazzo Comunale di Chiaramonte Gulfi

CHIARAMONTE GULFI, 02 Dicembre 2025 – Sono ufficialmente iniziati i lavori di manutenzione straordinaria presso il Palazzo Comunale di Chiaramonte Gulfi. L’intervento, necessario per la cura e la sicurezza della struttura, comporterà una modifica temporanea delle modalità di accesso per il pubblico e il personale.

A partire da oggi e fino al completamento delle opere, l’ingresso principale del Municipio sarà interdetto.

L’accesso all’interno degli uffici comunali dovrà avvenire esclusivamente dal civico 61, situato immediatamente a fianco dell’Ufficio Tributi.

