Arresti per il sequestro del minore G.N. a Vittoria: tre in carcere su richiesta della DDA di Catania

VITTORIA, 02 Dicembre 2025 – La Polizia di Stato ha eseguito nelle prime ore della mattinata odierna tre ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal G.I.P. del Tribunale di Catania su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia (DDA). I provvedimenti riguardano tre soggetti ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro, del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni del giovane G.N..

Il rapimento era avvenuto lo scorso 25 settembre nella città di Vittoria.

L’operazione è stata condotta congiuntamente dal personale della Squadra Mobile della Questura di Ragusa, della S.I.S.C.O. di Catania e del Commissariato di P.S. di Vittoria, con il coordinamento e il supporto del Servizio Centrale Operativo (S.C.O.) della Direzione Centrale Anticrimine.

Oltre al sequestro a scopo di estorsione, i tre arrestati sono indiziati anche per i reati di furto aggravato e porto e detenzione illegale di armi da fuoco.

Le indagini, avviate immediatamente dopo il fatto delittuoso e coordinate dalla DDA di Catania, hanno permesso agli Uffici investigativi di acquisire gravi e determinanti elementi indiziari a carico dei tre soggetti raggiunti dal provvedimento restrittivo.

Le ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite dopo un’intensa attività investigativa che ha portato all’individuazione e al fermo dei presunti responsabili.

foto Franco Assenza

