  • 2 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 2 Dicembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Arresti per il sequestro del minore G.N. a Vittoria: tre in carcere su richiesta della DDA di Catania

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA, 02 Dicembre 2025 – La Polizia di Stato ha eseguito nelle prime ore della mattinata odierna tre ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal G.I.P. del Tribunale di Catania su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia (DDA). I provvedimenti riguardano tre soggetti ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro, del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni del giovane G.N..

Il rapimento era avvenuto lo scorso 25 settembre nella città di Vittoria.

L’operazione è stata condotta congiuntamente dal personale della Squadra Mobile della Questura di Ragusa, della S.I.S.C.O. di Catania e del Commissariato di P.S. di Vittoria, con il coordinamento e il supporto del Servizio Centrale Operativo (S.C.O.) della Direzione Centrale Anticrimine.

Oltre al sequestro a scopo di estorsione, i tre arrestati sono indiziati anche per i reati di furto aggravato e porto e detenzione illegale di armi da fuoco.

Le indagini, avviate immediatamente dopo il fatto delittuoso e coordinate dalla DDA di Catania, hanno permesso agli Uffici investigativi di acquisire gravi e determinanti elementi indiziari a carico dei tre soggetti raggiunti dal provvedimento restrittivo.

Le ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite dopo un’intensa attività investigativa che ha portato all’individuazione e al fermo dei presunti responsabili.

foto Franco Assenza

584699
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube