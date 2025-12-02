A Pozzallo la presentazione del libro “Donna-Sicilia, ovvero la Sicilia al femminile” di Francesco Rando

Pozzallo, 2 dicembre 2025 – Sarà un pomeriggio dedicato alla cultura, alla memoria e alla Sicilia quello in programma venerdì 5 dicembre 2025, alle ore 17:30, presso lo Spazio Cultura “Meno Assenza” di Pozzallo, dove si terrà la presentazione del libro “Donna-Sicilia, ovvero la Sicilia al femminile” di Francesco Rando, pubblicato da Prometheus (Milano, 2023). L’opera, articolata in due volumi, propone un percorso che intreccia mitologia, storia, arte, cultura, tradizioni e identità dell’isola, osservate attraverso una prospettiva femminile. Rando dedica il lavoro ai tanti amici e compagni della sua giovinezza, evocati con tono affettuoso e memoriale, e intreccia nel suo racconto figure, luoghi e simboli della Sicilia interiore e collettiva. L’incontro sarà introdotto e moderato dalla prof.ssa Grazia Dormiente, che guiderà il pubblico alla scoperta dei temi principali del progetto editoriale. La serata ospiterà anche un momento di commemorazione dedicato al prof. Carmelo Spadola, docente di Lingue e Letterature Ispano-Americane presso l’Università del Salento, figura intellettuale ricordata per il suo contributo alla ricerca e al dialogo interculturale.

Interverranno:

Prof.ssa Elena Bartone, poeta e docente di Lingua e Letteratura Italiana;

Martha Luana Canfield, poeta e traduttrice, ordinario di Lingue e Letterature Ispano-Americane presso l’Università di Firenze.

Il poeta Giuseppe Macauda leggerà alcune poesie di Spadola e rivolgerà domande all’autore del libro, mentre Maria Catena Macauda proporrà letture di brani tratti dai volumi di Rando.

La presentazione di Donna-Sicilia si configura come un momento di confronto culturale prezioso per Pozzallo, con l’intento di recuperare memorie, storie e sensibilità del territorio. La serata unirà così libri, poesia e testimonianze, offrendo al pubblico un’occasione per esplorare la Sicilia attraverso nuove chiavi di lettura e per ricordare una figura accademica molto stimata come quella del prof. Spadola.

