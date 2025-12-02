Guardia di Finanza Modica. Oggi saranno resi noti i particolari sulla cattura dell’incendiario

Modica, 02 Dicembre 2025 -Un’azione sinergica coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa e condotta dalla Polizia di Stato con l’ausilio della Guardia di Finanza ha consentito di catturare il presunto responsabile che, nella notte del 27 novembre u.s., ha incendiato un’auto di servizio delle Fiamme Gialle di Modica, distruggendola completamente e causando gravi danni anche ad altri due mezzi istituzionali parcheggiati nelle immediate vicinanze, oltre che alla facciata della caserma. L’indagato è gravemente indiziato, allo stato degli atti e salvo il principio di presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva, per i reati di incendio aggravato, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. I particolari dell’operazione verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.00 odierne presso la sede del Comando Provinciale della Guardia di finanza, a Ragusa in Piazza Libertà n. 6, alla presenza del Procuratore della Repubblica, del Questore, del Comandante Provinciale delle Fiamme Gialle e del Comandante Provinciale dei Carabinieri.

