  • 2 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 2 Dicembre 2025 -
Cronaca | Modica

Guardia di Finanza Modica. Oggi saranno resi noti i particolari sulla cattura dell’incendiario

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 02 Dicembre 2025 -Un’azione sinergica coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa e condotta dalla Polizia di Stato con l’ausilio della Guardia di Finanza ha consentito di catturare il presunto responsabile che, nella notte del 27 novembre u.s., ha incendiato un’auto di servizio delle Fiamme Gialle di Modica, distruggendola completamente e causando gravi danni anche ad altri due mezzi istituzionali parcheggiati nelle immediate vicinanze, oltre che alla facciata della caserma. L’indagato è gravemente indiziato, allo stato degli atti e salvo il principio di presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva, per i reati di incendio aggravato, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. I particolari dell’operazione verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.00 odierne presso la sede del Comando Provinciale della Guardia di finanza, a Ragusa in Piazza Libertà n. 6, alla presenza del Procuratore della Repubblica, del Questore, del Comandante Provinciale delle Fiamme Gialle e del Comandante Provinciale dei Carabinieri.

584694
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube