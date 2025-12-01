Il Vittoria Calcio si rinforza: ufficializzati Awuah e Catanzaro

VITTORIA, 01 Dicembre 2025 – Il Vittoria Calcio non si ferma e, con una mossa strategica, consolida un organico di prima qualità in vista dei prossimi impegni stagionali. La società biancorossa ha ufficializzato l’arrivo di due innesti importanti che puntano a elevare ulteriormente il livello tecnico della squadra.

Gli sforzi della dirigenza hanno portato alla firma di due elementi cruciali per i rispettivi reparti:

Awuah (Difensore): Il reparto arretrato si arricchisce con l’arrivo del difensore Awuah. Un rinforzo che garantisce maggiore solidità e profondità alla linea difensiva, cruciale per affrontare al meglio le sfide più impegnative.

Catanzaro (Centrocampista): Per la mediana, è stato assicurato l’arrivo del centrocampista Catanzaro. Con il suo apporto, il Vittoria punta a migliorare la manovra, la gestione del possesso palla e la capacità di filtro in una zona nevralgica del campo.

Questi arrivi confermano la volontà del Vittoria di mantenere alte le ambizioni, fornendo al mister un gruppo completo e competitivo in ogni settore. I nuovi acquisti sono già a disposizione dello staff tecnico e pronti a integrarsi per contribuire immediatamente agli obiettivi del club.

