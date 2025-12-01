  • 1 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 1 Dicembre 2025 -
Attualità

Appello di solidarietà a Modica: “Aiutiamo una madre sfrattata”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 01 Dicembre 2025 –  Un appello al cuore e alla solidarietà della comunità viene lanciato per aiutare una giovane ragazza madre che si trova in una situazione di estrema urgenza, a seguito di un recente sfratto.

L’iniziativa, promossa da Giorgio Agosta del Banco Alimentare Salvuccio Agosta, chiede un sostegno economico per affrontare problemi immediati e urgenti. Non sono richiesti beni alimentari, ma una piccola donazione in denaro che possa fare la differenza in questo momento critico.

“Anche un contributo di 10 euro ciascuno, sommato agli altri, può diventare una cifra significativa e davvero utile,” sottolinea l’organizzatore.

Chiunque desideri aderire può scegliere tra diverse modalità:

1. Donazione tramite IBAN: È possibile effettuare un versamento a sostegno della giovane madre e delle iniziative meritevoli del Banco Alimentare Salvuccio Agosta sul seguente conto:

• Intestatario (Tesoriere del Banco Alimentare Salvuccio Agosta): Ivana Basile

• Codice IBAN: IT 73M0760117000001040185918

2. Punti di Raccolta Fisici:

• Presso la Parroocchia di Sant’Anna (nelle mani di Don Crescenzo).

• Presso la Boutique di Ottavia Failla.

• Altri punti di raccolta saranno comunicati nei prossimi giorni.

3. Contatto Privato: Per chi desiderasse ricevere maggiori dettagli o informazioni sulla raccolta organizzata da Giorgio Agosta:

• È possibile inviare un messaggio privato per ricevere il numero di telefono del signor Agosta.

Trasparenza Garantita

Per chi sceglie di donare, sarà garantita la massima trasparenza: in privato sarà spiegato con chiarezza l’utilizzo delle donazioni e, su richiesta, verrà fornita una rendicontazione delle spese.

Questo è un appello sincero per fornire un aiuto concreto e immediato a una madre in difficoltà. Ogni gesto di solidarietà sarà prezioso.

L’organizzatore aggiunge che sostenere questa iniziativa rappresenta per lui il modo migliore per festeggiare il suo compleanno.

584687
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube