Appello di solidarietà a Modica: “Aiutiamo una madre sfrattata”

Modica, 01 Dicembre 2025 – Un appello al cuore e alla solidarietà della comunità viene lanciato per aiutare una giovane ragazza madre che si trova in una situazione di estrema urgenza, a seguito di un recente sfratto.

L’iniziativa, promossa da Giorgio Agosta del Banco Alimentare Salvuccio Agosta, chiede un sostegno economico per affrontare problemi immediati e urgenti. Non sono richiesti beni alimentari, ma una piccola donazione in denaro che possa fare la differenza in questo momento critico.

“Anche un contributo di 10 euro ciascuno, sommato agli altri, può diventare una cifra significativa e davvero utile,” sottolinea l’organizzatore.

Chiunque desideri aderire può scegliere tra diverse modalità:

1. Donazione tramite IBAN: È possibile effettuare un versamento a sostegno della giovane madre e delle iniziative meritevoli del Banco Alimentare Salvuccio Agosta sul seguente conto:

• Intestatario (Tesoriere del Banco Alimentare Salvuccio Agosta): Ivana Basile

• Codice IBAN: IT 73M0760117000001040185918

2. Punti di Raccolta Fisici:

• Presso la Parroocchia di Sant’Anna (nelle mani di Don Crescenzo).

• Presso la Boutique di Ottavia Failla.

• Altri punti di raccolta saranno comunicati nei prossimi giorni.

3. Contatto Privato: Per chi desiderasse ricevere maggiori dettagli o informazioni sulla raccolta organizzata da Giorgio Agosta:

• È possibile inviare un messaggio privato per ricevere il numero di telefono del signor Agosta.

Trasparenza Garantita

Per chi sceglie di donare, sarà garantita la massima trasparenza: in privato sarà spiegato con chiarezza l’utilizzo delle donazioni e, su richiesta, verrà fornita una rendicontazione delle spese.

Questo è un appello sincero per fornire un aiuto concreto e immediato a una madre in difficoltà. Ogni gesto di solidarietà sarà prezioso.

L’organizzatore aggiunge che sostenere questa iniziativa rappresenta per lui il modo migliore per festeggiare il suo compleanno.

