  • 1 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 1 Dicembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Scicli

Sirene spiegate annunciano controlli massivi, Scicli in attesa di conferme

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 01  Dicembre 2025 – Il silenzio ovattato di un freddo pomeriggio di dicembre è stato squarciato da un suono inconfondibile: quello delle sirene delle auto della Polizia di Stato. Una vera e propria “carovana” di mezzi, composta non solo da auto di servizio ma anche da veicoli civetta e dal furgone per il trasporto delle unità cinofile, ha attraversato a sirene spiegate il Corso Garibaldi e la Via Nazionale, destando una curiosità palpabile tra i residenti a Scicli

A partire dal primo pomeriggio, un’operazione di controllo a largo raggio ha interessato diversi punti nevralgici della città. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Ragusa e del Commissariato di Modica hanno concentrato le loro attività prima nella zona di Contrada “Zagarone” – periferia in cui insistono l’area mercatale e la zona artigianale – per poi spostarsi nel cuore del centro, in prossimità di Piazza Italia e del cine-teatro omonimo.

Ufficialmente, l’esito dettagliato dell’operazione non è ancora noto. Tuttavia, l’attesa è alta, e si rincorrono voci sempre più insistenti riguardo un possibile fermo, la cui eventuale conferma è attesa per la giornata di domani.

Ciò che è certo è che il suono delle sirene ha messo in allarme una popolazione che da mesi sente di vivere sotto lo scacco di una delinquenza sempre più spregiudicata. Una criminalità che, come dimostrato dai recenti fatti di cronaca, non esita a ricorrere all’uso delle armi ed è legata al veicolo di fiumi di sostanze stupefacenti.

Prova di questa escalation sono le violente e sanguinarie risse che si sono registrate negli ultimi tempi. L’episodio più recente e allarmante risale a sabato notte, nel pieno centro cittadino, al Quartiere Logge, dove alcuni cittadini extracomunitari sono rimasti feriti.

L’operazione di Polizia di questo pomeriggio, per la sua entità e visibilità, rappresenta un chiaro segnale di risposta delle Forze dell’Ordine al degrado della sicurezza percepita in città. Ora l’attenzione resta concentrata sulle prossime ore, in attesa che Questura e Commissariato forniscano comunicazioni ufficiali sui risultati di questo massiccio blitz.

584685
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube