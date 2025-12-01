Sirene spiegate annunciano controlli massivi, Scicli in attesa di conferme

Scicli, 01 Dicembre 2025 – Il silenzio ovattato di un freddo pomeriggio di dicembre è stato squarciato da un suono inconfondibile: quello delle sirene delle auto della Polizia di Stato. Una vera e propria “carovana” di mezzi, composta non solo da auto di servizio ma anche da veicoli civetta e dal furgone per il trasporto delle unità cinofile, ha attraversato a sirene spiegate il Corso Garibaldi e la Via Nazionale, destando una curiosità palpabile tra i residenti a Scicli

A partire dal primo pomeriggio, un’operazione di controllo a largo raggio ha interessato diversi punti nevralgici della città. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Ragusa e del Commissariato di Modica hanno concentrato le loro attività prima nella zona di Contrada “Zagarone” – periferia in cui insistono l’area mercatale e la zona artigianale – per poi spostarsi nel cuore del centro, in prossimità di Piazza Italia e del cine-teatro omonimo.

Ufficialmente, l’esito dettagliato dell’operazione non è ancora noto. Tuttavia, l’attesa è alta, e si rincorrono voci sempre più insistenti riguardo un possibile fermo, la cui eventuale conferma è attesa per la giornata di domani.

Ciò che è certo è che il suono delle sirene ha messo in allarme una popolazione che da mesi sente di vivere sotto lo scacco di una delinquenza sempre più spregiudicata. Una criminalità che, come dimostrato dai recenti fatti di cronaca, non esita a ricorrere all’uso delle armi ed è legata al veicolo di fiumi di sostanze stupefacenti.

Prova di questa escalation sono le violente e sanguinarie risse che si sono registrate negli ultimi tempi. L’episodio più recente e allarmante risale a sabato notte, nel pieno centro cittadino, al Quartiere Logge, dove alcuni cittadini extracomunitari sono rimasti feriti.

L’operazione di Polizia di questo pomeriggio, per la sua entità e visibilità, rappresenta un chiaro segnale di risposta delle Forze dell’Ordine al degrado della sicurezza percepita in città. Ora l’attenzione resta concentrata sulle prossime ore, in attesa che Questura e Commissariato forniscano comunicazioni ufficiali sui risultati di questo massiccio blitz.

