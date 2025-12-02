  • 2 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 2 Dicembre 2025 -
Ragusa | Sanità

L’ASP di Ragusa porta gli screening oncologici nei dodici comuni: dal 3 dicembre in azione il Motorhome

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 02 dicembre 2025 – L’ASP di Ragusa porta la prevenzione direttamente all’interno delle comunità. Con la campagna itinerante “Salute a bordo”, a partire dal 3 dicembre, un motorhome attrezzato raggiungerà i dodici comuni iblei per consentire a un numero sempre maggiore di cittadini di aderire ai programmi di screening oncologici. “È un modo per avvicinare i servizi ai territori, ridurre le distanze e rendere ancora più semplice l’accesso agli esami gratuiti di prevenzione”, dice il Direttore generale dell’ASP, Giuseppe Drago.
Il motorhome offrirà la possibilità di effettuare la mammografia per la popolazione target (donne fra i 50 e i 69 anni), ritirare il kit per l’esame del sangue occulto nelle feci, utile a prevenire il tumore del colon-retto, e ricevere informazioni sullo screening del tumore della cervice uterina, con la possibilità di registrarsi per effettuare il Pap Test o l’HPV Test nei presidi aziendali. L’obiettivo è raggiungere chi, per vari motivi, non ha ancora partecipato agli screening o incontra difficoltà di spostamento.
Il Direttore Generale dell’ASP, Giuseppe Drago, sottolinea come l’iniziativa rappresenti “un investimento concreto sulla prevenzione, portando i servizi nei luoghi di vita delle persone”. Drago ringrazia “i sindaci e le amministrazioni comunali per la collaborazione e il supporto logistico, fondamentali per accogliere il motorhome e garantire un’ampia partecipazione”.
Le tappe del mese di dicembre, coordinate dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASP e dal Centro Gestione Screening, si svolgeranno tutte dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, secondo il seguente calendario:
3-4 dicembre – Giarratana
Centro diurno per anziani – Via della Solidarietà
5-6 dicembre – Santa Croce Camerina
Parco urbano Fonte Paradiso
7-8-9 dicembre – Vittoria
Fiera Emaia – Piazzale centrale
10-11 dicembre – Acate
Piazza Libertà
12-13 dicembre – Comiso
Piazza delle Erbe – Pinacoteca
14-15 dicembre – Chiaramonte Gulfi
Piazza Duomo
16-17 dicembre – Monterosso Almo
Piazza San Giovanni
18-19-20 dicembre – Ragusa
Piazza Libertà
dal 24 al 27  dicembre – Scicli
Piazza Italia
dal 21 al 23 dicembre – Modica
Largo Beniamino Scucces
28-29 dicembre – Ispica
Piazza Unità d’Italia
30-31 dicembre – Pozzallo
Piazza delle Rimembranze

584714
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube