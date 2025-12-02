  • 2 Dicembre 2025 -
Politica | Ragusa

Servizi igienici pubblici davanti alla Questura: il PD Ragusa presenta una mozione

"Una città civile garantisce dignità a tutti, il Sindaco mantenga le promesse"
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 02 dicembre 2025 – Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Ragusa – composto dal capogruppo Peppe Calabrese e dai consiglieri Mario Chiavola e Giuseppe Podimani – ha presentato in Consiglio comunale una mozione che impegna l’Amministrazione a realizzare servizi igienici pubblici nell’area antistante la Questura, dove quotidianamente sostano centinaia di cittadini stranieri in attesa di svolgere le procedure per il permesso di soggiorno.
“La situazione è nota da anni – spiegano i consiglieri dem – e riguarda persone che, spesso per ore, sono costrette a rimanere davanti alla Questura senza poter usufruire di alcun servizio essenziale. L’assenza di bagni pubblici provoca disagi non solo ai cittadini stranieri, ma anche ai titolari dei bar e delle attività della zona, ai quali viene continuamente chiesto di sopperire a una carenza che spetta al Comune risolvere”.
Nel testo della mozione vengono richiamati diversi elementi: la necessità di salvaguardare decoro urbano, igiene e salute pubblica; l’esigenza di garantire standard minimi di dignità a persone che attendono legittimamente un servizio dello Stato; la possibilità di ricorrere a strutture prefabbricate, sostenibili e facilmente manutenibili, come già avviene con successo in altre città.
“È bene ricordare – aggiunge il PD – che durante la campagna elettorale l’attuale Sindaco aveva promesso esplicitamente agli esercenti della zona che avrebbe realizzato dei servizi igienici per risolvere una criticità evidente. Sono trascorsi oltre due anni e nulla è stato fatto. È arrivato il momento di mantenere gli impegni presi”.
Con questa mozione il gruppo consiliare chiede all’Amministrazione di inserire l’intervento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche; prevedere le relative somme nel Bilancio comunale, valutando anche finanziamenti regionali o statali; adottare soluzioni sicure, sostenibili e facilmente gestibili; dare finalmente una risposta concreta a un problema che incide sulla dignità delle persone e sull’immagine stessa della città.

