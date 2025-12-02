La Rosa(FI): “Vittoria ancora senza luminarie, cosa è accaduto?”

Vittoria, 02 dicembre 2025 – Il segretario cittadino di Forza Italia Vittoria, Andrea La Rosa, interviene con preoccupazione sulla questione delle luminarie natalizie, sottolineando un evidente ritardo rispetto alle altre città del comprensorio, dove le decorazioni sono già state accese creando un’atmosfera di festa che stimola i consumi e sostiene le attività commerciali locali. “Mentre in tutte le città vicine le luci natalizie brillano già da giorni, a Vittoria ancora tutto tace. Ci chiediamo il motivo di questo inspiegabile ritardo. Era fondamentale prolungare il periodo natalizio per creare quel clima festoso che, da sempre, favorisce i consumi e supporta gli operatori economici, già duramente colpiti da numerose difficoltà economiche”, dichiara Andrea La Rosa.

Il segretario cittadino sottolinea come il mancato addobbo natalizio non sia solo un tema di decoro urbano, ma rappresenti un’opportunità mancata per stimolare l’economia locale: “Le luminarie non sono solo un simbolo di festa, ma un volano per il commercio. Creano attrattività, incentivano le persone a frequentare il centro cittadino e, di conseguenza, a sostenere le attività economiche locali. Ci chiediamo quando l’amministrazione comunale intenda dare delle risposte chiare in merito. Non si può ignorare l’importanza di queste iniziative per la crescita economica del territorio”.

Forza Italia Vittoria attende risposte immediate da parte dell’amministrazione comunale: “I nostri commercianti non possono essere lasciati soli. È necessario un impegno concreto per creare un ambiente favorevole al commercio e alla socialità durante il periodo più importante dell’anno per le attività locali. Chiediamo all’amministrazione di uscire dal silenzio e di fornire tempi certi sull’accensione delle luminarie natalizie. Il tempo delle attese è finito”.

Salva