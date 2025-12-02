  • 2 Dicembre 2025 -
Politica | Vittoria

Rapimento 17enne a Vittoria, Curciullo (PD): “Operazione rapida ed efficace”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 02 dicembre 2025 – “La notizia degli arresti eseguiti questa mattina a Vittoria per il sequestro del giovane avvenuto lo scorso 25 settembre è un segnale importante per tutta la nostra comunità”. Lo dichiara il segretario provinciale del Partito Democratico di Ragusa, Angelo Curciullo, che esprime “gratitudine e apprezzamento alla Squadra Mobile di Ragusa, al Commissariato di Vittoria e alla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania per la tempestività e la professionalità dimostrate”.

“Questa operazione – sottolinea Curciullo – dimostra ancora una volta che quando lo Stato investe in presenza, risorse e attività investigative, i risultati arrivano, e arrivano in tempi rapidi. La risposta data in queste settimane a un fatto così inquietante conferma che il territorio ha bisogno di presìdi forti, continui e visibili per garantire sicurezza ai cittadini”.

“Resta aperta – aggiunge – la questione strutturale degli organici: le forze dell’ordine lavorano da anni in condizioni difficili, con personale insufficiente rispetto alla complessità dell’area dell’Ipparino. È necessario che il Governo nazionale mantenga finalmente gli impegni assunti e rafforzi stabilmente la presenza dello Stato a Vittoria e in tutta la provincia di Ragusa”.

“Il Partito Democratico – conclude Curciullo – continuerà a sostenere il lavoro delle forze dell’ordine e a chiedere interventi concreti, perché la sicurezza non può essere garantita solo nelle emergenze ma attraverso una presenza costante e strutturale dello Stato sul territorio”.

584764
© Riproduzione riservata

