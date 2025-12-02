  • 2 Dicembre 2025 -
Ragusa | Sport

Basket, Serie C Femminile. L’Iblea conquista il derby contro la Pegaso Ragusa

Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 1 dicembre 2025 – L’Iblea inaugura il girone di ritorno con una prestazione di grande solidità e intensità, superando la Pegaso Ragusa nel derby ibleo disputato al Geodetico di Scicli. La partita si è conclusa con un netto 67-38, un risultato maturato grazie a ritmo alto, difesa compatta e un contropiede particolarmente efficace.
Le sciclitane hanno imposto il proprio gioco fin dai primi minuti, volando sul 18-2 grazie a una difesa aggressiva e a transizioni rapide che hanno sorpreso le ospiti. Nel secondo quarto la Pegaso ha provato a reagire, accorciando il divario. L’Iblea, però, ha mantenuto la calma e, dopo l’intervallo, ha ripreso saldo il controllo dell’incontro, allungando progressivamente il vantaggio fino al +29 finale (parziali: 17-5; 30-22; 49-28; 67-38).
Una rivincita importante dopo la sconfitta dell’andata, ottenuta grazie a una difesa a zona ben organizzata e a una gestione lucida dei ritmi di gioco.
A trascinare l’attacco sciclitano è stata una strepitosa Adriana Causarano con 23 punti, affiancata da Linda De Luca (15) e Angelica Drago (14). Ottima la prestazione di Elena Carnemolla (8) e in generale di tutta la squadra che ha mostrato ancora una volta coesione e maturità.
L’Iblea tornerà in campo lunedì 8 dicembre alle ore 20, per una difficile trasferta contro l’ASD Siracusa Basket, squadra ostica e molto solida in casa. Un match che rappresenta un banco di prova importante per consolidare il percorso di crescita mostrato in questo avvio di girone di ritorno.

TABELLINO
Iblea Scicli
Causarano 23, Drago 14, Cappellone 3, Carnemolla 8, De Luca 15, Roccasalvo 1, Galanti –, Schembari 3, Sarnari –

