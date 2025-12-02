Acquisto di prospettiva per il Modica Calcio. Sclafani è rossoblu

Modica, 02 dicembre 2025 – Nuovo arrivo in casa Modica Calcio, la società del duo Pitino – Gugliotta allarga la rosa dei difensori con l’inserimento di un Under, Riccardo Sclafani.

Il classe 2007 ha sin da subito mostrato carisma e carattere per la giovane età, difensore centrale, si è già messo in mostra con le maglie di Messina, Nissa e per ultimo il Gela in Serie D. Esperienze importanti che hanno fatto accrescere il bagaglio tecnico e caratteriale di Sclafani.

Raciti potrà, dunque, contare su un’altra freccia nel suo arco nella batteria degli Under che diventano sempre più merce rara, giovani pronti a scendere in campo e a misurarsi con uomini di esperienza. Continua dunque il progetto giovani del Modica Calcio che nelle sue ambizioni annovera sempre la possibilità di formare i pilastri del futuro.

