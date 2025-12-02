Incendio auto GdF a Modica: convalidato il fermo. Resta in carcere il sospettato

MODICA, 02 Dicembre 2025 – È stato convalidato il fermo e disposta la custodia cautelare in carcere per Mejiri Hedi, il 53enne cittadino tunisino ritenuto responsabile dell’incendio che nella notte del 27 novembre ha danneggiato gravemente tre auto di servizio e la facciata della caserma della Guardia di Finanza di Modica.

Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) nell’udienza del 1° dicembre, accogliendo le richieste della Procura della Repubblica di Ragusa.

L’uomo, rintracciato dalla Polizia di Stato in un rifugio a Modica Alta dopo un’intensa attività investigativa congiunta tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, è stato fermato lo scorso 28 novembre dopo un tentativo di fuga nel quale ha cercato di saltare da una finestra del secondo piano ed estrarre un coltello.

Mejiri Hedi, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è accusato di incendio aggravato, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

L’operazione, conclusasi con il trasferimento dell’indagato nel carcere di Ragusa, è stata citata dalla Procura come esempio di “tempestiva sinergia” tra le Forze di polizia per contrastare ogni forma di aggressione ai presìdi dello Stato.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza di condanna definitiva.

