Ars. “Sempre leali al Governo Schifani”: l’On. Abbate (DC) conferma il pieno sostegno in Aula

PALERMO, 02 Dicembre 2025 – L’Onorevole Ignazio Abbate, portavoce dei sette deputati della Democrazia Cristiana (DC) all’Assemblea Regionale Siciliana (ARS), è intervenuto oggi in Aula durante il dibattito sulla mozione di sfiducia contro il Presidente Renato Schifani, offrendo una netta e decisa conferma del sostegno del suo gruppo all’attuale esecutivo.

Abbate, Presidente della I Commissione Affari Istituzionali, ha esordito definendo paradossalmente la mozione come un “momento importante per il Presidente Scifani”, poiché offre l’opportunità di presentare ai siciliani una “rendicontazione chiara e completa dell’attività amministrativa svolta finora”.

L’intervento si è concentrato esclusivamente sull’operato amministrativo del Governo, mettendo in luce i risultati conseguiti nei primi tre anni di legislatura. L’Onorevole ha lodato l’operato, definendolo una vera e propria “trasformazione dell’utopia degli scorsi governi in realtà”.

Il deputato ha pubblicamente ringraziato gli ex assessori DC, Andrea Messina e Nuccia Albano, parte integrante del Governo fino a venti giorni fa, per l’eccellente lavoro svolto.

Abbate ha quindi snocciolato le “medaglie” del Governo: risultati positivi sui PIP (Piani Insediamenti Produttivi); stabilizzazione degli Asu; rilancio dei Consorzi di Bonifica e dei Forestali; sostegno al Corfilac; impegno di IRFIS a favore di imprese, artigianato, agricoltura, industria e turismo.

Anche sul fronte Sanità, l’On. Abbate ha espresso fiducia. Pur riconoscendo il persistente problema delle liste d’attesa, ha sottolineato come queste siano ora “lunghe anziché ‘lunghissime’ come in passato”. L’approvazione della nuova rete ospedaliera da parte del Ministero è stata letta come il “segno inequivocabile che siamo sulla giusta via”.

Affrontando il recente rimpasto che ha visto l’allontanamento degli assessori della DC, Abbate ha ribadito la scelta del gruppo di “mantenere la rotta”, anche di fronte a “fatti che con loro [gli assessori] non c’entrano nulla”.

“Ci siamo riuniti quel giorno e abbiamo deciso di mantenere la rotta, consapevoli che dobbiamo arrivare insieme fino alla fine di questa legislatura. Il Presidente deve essere fiero di quello che ha fatto per la Regione,” ha affermato Abbate.

In chiusura, l’intervento si è trasformato in un appello diretto al Presidente Schifani per dare il via libera definitivo ad alcune riforme cruciali elaborate dal gruppo DC, che sono pronte ma in attesa della necessaria copertura finanziaria.

Le riforme in questione sono:

La parità di genere salariale.

La riforma della Polizia Locale.

La riforma dei Dirigenti Regionali.

La riforma degli Enti Locali.

“Parlo a nome di sette deputati che Le chiedono di fare l’ultimo passo, la copertura finanziaria, per mettere così la sua firma anche su queste importantissime riforme che passeranno alla storia,” ha concluso l’Onorevole Abbate, ribadendo: “Per quanto ci riguarda, rimarremo leali al nostro impegno e al suo fianco fino alla fine della legislatura.”

Salva