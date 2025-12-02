  • 3 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 3 Dicembre 2025 -
Ragusa | Sindacale

Mobilità interna Asp, la FP CGIL Ragusa contesta il nuovo regolamento: “Rischio ingerenze politiche”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 02 Dicembre 2025 –  Nonostante la partecipazione ai tavoli di confronto, la FP CGIL di Ragusa esprime forti riserve e perplessità sull’impianto del nuovo regolamento sulla mobilità interna del personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale, recentemente approvato dalla Direzione Strategica e dalle organizzazioni sindacali, firmatarie del CCNL.
Il sindacato, guidato dal Segretario Generale Nunzio Fernandez e dal Coordinatore Provinciale Dipartimento Sanità Duilio Assennato, denuncia in particolare l’assenza di un elemento ritenuto fondamentale per la trasparenza: l’informativa sindacale sui trasferimenti.
“A nostro avviso, il testo approvato priva l’azienda di un elemento fondamentale: l’informativa sindacale sui trasferimenti, che rappresenta la base di ogni principio di trasparenza nelle decisioni che riguardano i dipendenti del Comparto,” si legge nella nota della FP CGIL.
Secondo la FP CGIL, l’omissione di una comunicazione periodica ai sindacati sui trasferimenti disposti e negati, corredata dalle relative motivazioni, contravviene alle buone prassi adottate da molte Aziende Pubbliche, sia in Sicilia che a livello nazionale. Tali prassi sono volte a neutralizzare “indebite pressioni politiche” e a garantire la trasparenza.
Vengono citati due esempi virtuosi: lASP di Trapani, che per la mobilità interna d’ufficio prevede la “tempestiva comunicazione alle OO.SS.” e lAzienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, il cui regolamento interno (Art. 16) include l’“informativa semestrale sul volume di trasferimenti” di ogni forma di mobilità.

La mancanza di queste garanzie si riflette, secondo il sindacato, nel “malessere crescente tra i dipendenti”, che spesso vedono disattese le tutele dovute per invalidità o limitazioni fisiche, a vantaggio di altri, favoriti da generiche motivazioni quali le “esigenze di servizio”. “Non possiamo nascondere il sospetto che dietro una eccessiva riluttanza all’applicazione di regole basilari sulla trasparenza possa annidarsi un realistico, potenziale rischio di ingerenza della politica nell’ipotesi di sindacati compiacenti,” incalza la FP CGIL.

La FP CGIL solleva ulteriori e specifiche criticità sul testo approvato:

  1. Rotazione ANAC: Non è previsto alcun riferimento alla rotazione dei funzionari operanti in strutture soggette ai controlli ANAC (anticorruzione).

  2. Sproporzione dei Criteri: L’equilibrio fra titoli di servizio, anzianità e valutazione del curriculum appare sproporzionato.

  3. Definizione “Sperimentale”: La definizione del regolamento come “sperimentale” e limitato al solo anno 2026 è considerata “fuori luogo”, poiché “svilisce il lungo lavoro svolto nei tavoli di contrattazione”.

Infine, il sindacato lancia un ultimo e perentorio quesito alla Direzione: “Sarà garantita almeno un’informativa sindacale sui trasferimenti disposti nel periodo che intercorre tra l’approvazione e la ratifica del regolamento?”

Il sindacato chiude evidenziando come “negli ultimi mesi abbiamo assistito a decine di trasferimenti motivati da ‘comprovate esigenze di servizio’: se così fosse, perché rifiutare una pur minima forma di trasparenza?”

584848
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube