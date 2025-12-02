Ragusa. Sinistra Futura Sicilia completa la sua squadra: “Costruiamo una nuova sinistra unitaria e un’alternativa alla destra”

Ragusa, 2 dicembre 2025 – Un passo avanti decisivo per rafforzare il progetto politico di Sinistra Futura in Sicilia. Dopo la prima Conferenza regionale di Organizzazione, svoltasi a Enna agli inizi di ottobre, la Direzione regionale si è nuovamente riunita per completare gli assetti politici e organizzativi dell’associazione siciliana.

Nel corso dei lavori di Enna erano già stati eletti il Coordinatore regionale, l’Assemblea regionale composta da 50 membri e una Direzione di 25 componenti.

Nei giorni scorsi, la Direzione ha eletto all’unanimità Gianna Miceli (Ragusa) come Presidente degli organismi regionali.

Su proposta del Coordinatore regionale, è stato poi approvato l’Esecutivo siciliano, garantendo la presenza di un componente per ogni provincia e l’assegnazione di incarichi dipartimentali specifici. L’Esecutivo, composto da 11 membri, risulta così formato: Marianna Accolla, Gianni Battaglia, Giuseppe Fiorellini, Antonio Gandolfo, Antonino Landro, Paolino Mangano, Renzo Modica, Silvana Nicosia, Sergio Rossitto, Antonello Schiavo, Antonella Scuderi.

Sono stati inoltre confermati i seguenti ruoli: Gianni Battaglia – Responsabile Organizzazione, Antonello Schiavo – Responsabile Comunicazione, Giuseppe Fiorellini – Responsabile regionale Antimafia e Anticorruzione, Antonino Landro – Responsabile Dipartimento Enti Locali.

“Con questo assetto politico e organizzativo – conclude il Coordinatore regionale Pippo Zappulla – Sinistra Futura siciliana potrà crescere ulteriormente e lavorare con maggiore forza per ricostruire in Sicilia una nuova soggettività unitaria della sinistra. Vogliamo contribuire a costruire, dentro un’alleanza progressista e di sinistra, una vera alternativa etica, valoriale e programmatica alla destra e al governo Schifani.”

Salva