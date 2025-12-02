  • 3 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 3 Dicembre 2025 -
Sport | Vittoria

Beach Soccer Day 2025: il 12 dicembre a Vittoria parte la Road to Sicily’s Finals 2026

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Roma, 2 dicembre 2025 – Il Comitato Regionale LND Sicilia, insieme al Dipartimento Beach Soccer della FIGC – Lega Nazionale Dilettanti, e in collaborazione con ASD Isoci, è lieto di annunciare il Beach Soccer Day – Road to Sicily’s Finals 2026, in programma venerdì 12 dicembre nella suggestiva cornice del Teatro Comunale “Vittoria Colonna” di Vittoria (RG).
Un appuntamento celebrativo che darà ufficialmente il via al percorso di avvicinamento verso le Finali Scudetto 2026, in programma a Scoglitti, storica culla del beach soccer italiano. L’evento sarà l’occasione per rafforzare il legame tra istituzioni, territorio e mondo sportivo, valorizzando le eccellenze locali e raccontando la crescita di una
disciplina sempre più inclusiva e rappresentativa.
Il numero uno del calcio dilettantistico siciliano Sandro Morgana: “Il successo del circuito Sabbie di Sicilia, che rappresenta la nostra Serie B del Beach Soccer, ha confermato quanto questo movimento stia crescendo in tutta la regione. È proprio da questa base solida che nasce la scelta di portare in Sicilia il massimo livello: le finali Scudetto. Abbiamo lavorato intensamente, insieme al Dipartimento di Beach Soccer e con il consigliere Fabio Nicosia, affinché Scoglitti potesse ospitare un evento di tale portata grazie anche alla garanzia espressa da Isoci sul piano organizzativo. La sensibilità mostrata dalla Lega Nazionale Dilettanti nel valorizzare il percorso avviato in questi anni – conclude il Presidente
Morgana – è un segnale forte: dopo aver fatto crescere il nostro circuito regionale, oggi portiamo i big del Beach Soccer nazionale nella nostra terra”.

Il Beach Soccer Day si articolerà in una giornata ricca di appuntamenti: media day, riunioni tecniche, talk con ospiti istituzionali e protagonisti del movimento, premiazioni speciali e la firma ufficiale del protocollo 2026.

Nella foto il Presidente del Comitato Regionale FIGC – LND Sicilia Sandro Morgana

584857
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube