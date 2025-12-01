  • 1 Dicembre 2025 -
Cultura | Vittoria

Vittoria. Pisana presenta il libro di poesie “Acufeni” di Amalia Iannicelli

Vittoria, 1 dicembre 2025 – Sarà presentato mercoledì 3 dicembre, alle ore 17.00 nella Sede dell’Associazione “Per andare Oltre APS” di Vittoria, il libro di poesie “Acufeni” di Amalia Iannicelli, che è corredato di immagini dell’artista Ernesto Terlizzi.
Dopo i saluti di Franca Campanella, Presidente dell’Associazione, a relazionare sul volume sarà Domenico Pisana, Presidente del Caffè Letterario Quasimodo di Modica, e curatore della prefazione.
Andrea Cannizzo e Giovannella Mangione leggeranno poesie tratte dal volume, mentre la Maestra Michela Bonavità eseguirà intermezzi musicali al violino.
” La poesia di Amalia Iannicelli – si legge nella prefazione di Domenico Pisana – non è un “prodotto”, una merce deperibile, un oggetto di mercato che il tempo usura, ma è parola dello spirito che disegna “fotogrammi”, che esplode “in immagini / di fuoco e di passione…”; è “ricerca di un senso”, è voce di “Parole che lambiscono / le rive dell’anima” , è messaggio di riflessione dal quale nascono domande che l’autrice pone anzitutto a se stessa, e, quindi, a tutti, al fine di far risalire la verità dalle coscienze illuminate dall’ “Amore / ineffabile. / Eterno”.

