Ragusa, la magia del Natale con oltre 800 eventi

Ragusa, 01 dicembre 2025 – Stamattina, presso la sala Giunta del Comune di Ragusa è stato presentato il cartellone degli eventi che animeranno la città per le feste natalizie 2025 e che prenderanno il via ufficialmente il 6 dicembre fino al 6 gennaio 2026, per un Natale magico.

“Da qualche settimana ci sono le luminarie in tutta la città- la dichiarazione del Primo Cittadino Peppe Cassì- “Abbiamo pensato di anticipare come l’anno scorso verso metà novembre l’accensione delle luminarie, ma questa è una scelta mirata, per stare al passo con le altre città più grandi. Ad esempio ai Giardini Iblei si respira già aria di festa, specialmente dopo il tramonto, quando tutte le luci illuminano l’intera villa. Noi partiremo con le varie inaugurazioni il 5 dicembre a Ragusa superiore, con la pista di pattinaggio, che quest’anno la replicheremo dopo il grande successo dell’anno scorso. A seguire ci sarà il primo weekend del food- fest, dedicato alla scaccia, a Ibla invece si svolgerà il 5 dicembre alle 19.30 la stagione natalizia con giochi d’acqua per rendere l’atmosfera ancora più suggestiva. Sabato 6 dicembre sarà aperto il Villaggio di Natale a Marina di Ragusa.

Per quanto riguarda il Capodanno, la mattina del 31 si svolgerà una visita guidata, dalle 17.00 alle 19.00 parco gonfiabile per i più piccoli, e alle 22.00 il concertone a piazza San Giovanni con alcuni Dj per tutti coloro che vorranno brindare al nuovo anno nella propria città”.

Tra gli eventi del Natale 2025, il presepe dei mestieri che partirà da piazza Duomo, le casette alla villa di ibla ma anche in via Roma, e tante altre iniziative per un totale di 800 eventi. Il programma completo è visionabile nel sito di Ragusa Welcome e Ragusa Ibla- Magia del Natale.

