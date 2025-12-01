Minardo (FI): “Benvenuta ad Antonella Denaro, scelta che rafforza il nostro impegno per Ispica”



Roma, 1 dicembre 2025 – “Do il mio benvenuto alla Consigliera Antonella Denaro in Forza Italia e nel Gruppo consiliare di Ispica. La sua adesione – maturata con responsabilità e attenzione al bene comune – rappresenta un valore aggiunto in una fase amministrativa delicata per la città” lo dichiara lNino Minardo, deputato di Forza Italia e Presidente della Commissione Difesa.

“Antonella Denaro – continua Minardo – si è sempre distinta per autonomia, schiettezza e spirito costruttivo. Il suo ingresso rafforza il lavoro del Sindaco Leontini e dell’intera squadra, impegnata a completare progetti e a tutelare i finanziamenti ottenuti”.

“Un grazie anche alla coordinatrice cittadina Valentina Lombardo e ai consiglieri Roccasalva e Ricca: con l’arrivo di Antonella cresce una presenza femminile competente e determinata” conclude il deputato azzurro.

Salva