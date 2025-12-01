Santa Croce Camerina eccelle nella differenziata: 67.700 euro di premialità e arrivano 12 nuove “videotrappole”

Santa Croce Camerina, 01 Dicembre 2025 – Ottime notizie sul fronte della sostenibilità ambientale per il Comune di Santa Croce Camerina, che ha ricevuto un significativo contributo premiale dalla Regione Siciliana. L’Amministrazione ha comunicato con soddisfazione l’ottenimento di 67.700 euro, un riconoscimento assegnato grazie agli eccellenti risultati raggiunti nel potenziamento della raccolta differenziata.

Il traguardo è stato definito dall’Amministrazione come un successo condiviso, frutto dell’impegno di uffici, Amministrazione e, soprattutto, della cittadinanza. Il costante miglioramento delle percentuali di raccolta testimonia un comportamento responsabile da parte della comunità nel corretto conferimento dei rifiuti, contribuendo a una città più pulita e sostenibile.

Il risultato è strettamente legato anche alle iniziative messe in campo per il contrasto agli abbandoni illeciti, tra cui:

L’utilizzo delle fototrappole.

L’applicazione di sanzioni nei confronti dei cittadini incivili.

Il monitoraggio costante del territorio.

Il potenziamento del servizio, specialmente durante la stagione estiva.

Per rafforzare ulteriormente la lotta contro le discariche abusive, il Sindaco Peppe Dimartino, in sinergia con il Vicesindaco Francesco Dimartino, ha annunciato un importante investimento.

“In quest’ottica,” ha dichiarato il Sindaco Dimartino, “l’Amministrazione ha recentemente perfezionato l’acquisto di 12 nuove videotrappole che verranno installate a rotazione nei punti sensibili del territorio comunale. Si tratta di strumenti fondamentali per prevenire la formazione di discariche abusive, tutelare l’ambiente e garantire un servizio di gestione dei rifiuti sempre più efficiente.”

Il Comune di Santa Croce Camerina ha confermato l’intenzione di proseguire su questa “strada virtuosa”, annunciando che nei prossimi mesi le attività e i servizi legati alla raccolta differenziata saranno ulteriormente implementati per consolidare il modello di gestione sostenibile e incrementare le performance.

L’Amministrazione ha infine rinnovato i ringraziamenti a tutta la cittadinanza per la collaborazione e il senso civico dimostrato, elementi cruciali per il raggiungimento di questo importante riconoscimento.

