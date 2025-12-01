  • 1 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 1 Dicembre 2025 -
Politica | santa croce camerina

Santa Croce Camerina eccelle nella differenziata: 67.700 euro di premialità e arrivano 12 nuove “videotrappole”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Santa Croce Camerina, 01 Dicembre 2025 – Ottime notizie sul fronte della sostenibilità ambientale per il Comune di Santa Croce Camerina, che ha ricevuto un significativo contributo premiale dalla Regione Siciliana. L’Amministrazione ha comunicato con soddisfazione l’ottenimento di 67.700 euro, un riconoscimento assegnato grazie agli eccellenti risultati raggiunti nel potenziamento della raccolta differenziata.

Il traguardo è stato definito dall’Amministrazione come un successo condiviso, frutto dell’impegno di uffici, Amministrazione e, soprattutto, della cittadinanza. Il costante miglioramento delle percentuali di raccolta testimonia un comportamento responsabile da parte della comunità nel corretto conferimento dei rifiuti, contribuendo a una città più pulita e sostenibile.

Il risultato è strettamente legato anche alle iniziative messe in campo per il contrasto agli abbandoni illeciti, tra cui:

  • L’utilizzo delle fototrappole.

  • L’applicazione di sanzioni nei confronti dei cittadini incivili.

  • Il monitoraggio costante del territorio.

  • Il potenziamento del servizio, specialmente durante la stagione estiva.

Per rafforzare ulteriormente la lotta contro le discariche abusive, il Sindaco Peppe Dimartino, in sinergia con il Vicesindaco Francesco Dimartino, ha annunciato un importante investimento.

“In quest’ottica,” ha dichiarato il Sindaco Dimartino, “l’Amministrazione ha recentemente perfezionato l’acquisto di 12 nuove videotrappole che verranno installate a rotazione nei punti sensibili del territorio comunale. Si tratta di strumenti fondamentali per prevenire la formazione di discariche abusive, tutelare l’ambiente e garantire un servizio di gestione dei rifiuti sempre più efficiente.”

Il Comune di Santa Croce Camerina ha confermato l’intenzione di proseguire su questa “strada virtuosa”, annunciando che nei prossimi mesi le attività e i servizi legati alla raccolta differenziata saranno ulteriormente implementati per consolidare il modello di gestione sostenibile e incrementare le performance.

L’Amministrazione ha infine rinnovato i ringraziamenti a tutta la cittadinanza per la collaborazione e il senso civico dimostrato, elementi cruciali per il raggiungimento di questo importante riconoscimento.

584656
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube