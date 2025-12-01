Droga a domicilio nel Vittoriese: condannati in otto nell’operazione “Home Delivery”

Ragusa/Vittoria, 01 Dicembre 2025 – Si è concluso con pesanti condanne il processo con rito abbreviato per gli otto imputati coinvolti nell’operazione antidroga denominata “Home Delivery”, condotta nell’ottobre dello scorso anno dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Ragusa. L’operazione aveva smantellato una florida “piazza di spaccio” specializzata anche nella consegna di droga a domicilio nel territorio di Vittoria.

Il Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) del Tribunale, Gaetano Dimartino, ha inflitto pene complessive che ammontano a 44 anni di reclusione per i reati di produzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Sotto processo erano finiti sette vittoriesi e un cittadino nordafricano. Quest’ultimo, al termine del dibattimento, è stato l’unico a beneficiare della sospensione condizionale della pena, tornando libero già stamattina.

Le indagini, delegate dalla Procura di Ragusa alla Compagnia di Vittoria della Guardia di Finanza, hanno permesso di identificare con precisione la “piazza” e di svelare l’organizzazione dedita al traffico e alla consegna a domicilio di stupefacenti nel Vittoriese.

Grazie ad attività investigative meticolose, che hanno incluso appostamenti e pedinamenti, i militari delle Fiamme Gialle hanno accertato che l’immobile utilizzato come base dello spaccio era frequentato quotidianamente da diverse decine di avventori, con picchi che raggiungevano il centinaio di persone nei fine settimana. Il traffico era talmente sfrontato che alcuni clienti procedevano all’immediata consumazione della dose di cocaina nelle immediate adiacenze del luogo di spaccio, anche in pieno giorno. L’immobile è stato posto sotto sequestro preventivo.

A supporto dell’operazione, lo scorso anno i finanzieri avevano eseguito dieci perquisizioni tra Vittoria e Comiso. Le operazioni, svolte nelle abitazioni e nei luoghi in uso agli indagati, si sono avvalse del cruciale supporto delle unità cinofile antidroga e antivaluta del Gruppo Guardia di Finanza di Siracusa.

Durante i controlli, sono stati trovati e sequestrati 6,15 grammi di cocaina, 9 grammi di marijuana, 1.400 euro in contanti, 10 cellulari e materiale per il taglio e il confezionamento della sostanza stupefacente

Il processo con rito abbreviato sancisce un duro colpo al fenomeno dello spaccio, in particolare quello organizzato con il servizio di consegna a domicilio, nel territorio ragusano.

