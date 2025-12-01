  • 1 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 1 Dicembre 2025 -
Cronaca giudiziaria | News in primo piano | Vittoria

Droga a domicilio nel Vittoriese: condannati in otto nell’operazione “Home Delivery”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa/Vittoria, 01 Dicembre 2025 – Si è concluso con pesanti condanne il processo con rito abbreviato per gli otto imputati coinvolti nell’operazione antidroga denominata “Home Delivery”, condotta nell’ottobre dello scorso anno dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Ragusa. L’operazione aveva smantellato una florida “piazza di spaccio” specializzata anche nella consegna di droga a domicilio nel territorio di Vittoria.

Il Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) del Tribunale, Gaetano Dimartino, ha inflitto pene complessive che ammontano a 44 anni di reclusione per i reati di produzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Sotto processo erano finiti sette vittoriesi e un cittadino nordafricano. Quest’ultimo, al termine del dibattimento, è stato l’unico a beneficiare della sospensione condizionale della pena, tornando libero già stamattina.

Le indagini, delegate dalla Procura di Ragusa alla Compagnia di Vittoria della Guardia di Finanza, hanno permesso di identificare con precisione la “piazza” e di svelare l’organizzazione dedita al traffico e alla consegna a domicilio di stupefacenti nel Vittoriese.

Grazie ad attività investigative meticolose, che hanno incluso appostamenti e pedinamenti, i militari delle Fiamme Gialle hanno accertato che l’immobile utilizzato come base dello spaccio era frequentato quotidianamente da diverse decine di avventori, con picchi che raggiungevano il centinaio di persone nei fine settimana. Il traffico era talmente sfrontato che alcuni clienti procedevano all’immediata consumazione della dose di cocaina nelle immediate adiacenze del luogo di spaccio, anche in pieno giorno. L’immobile è stato posto sotto sequestro preventivo.

A supporto dell’operazione, lo scorso anno i finanzieri avevano eseguito dieci perquisizioni tra Vittoria e Comiso. Le operazioni, svolte nelle abitazioni e nei luoghi in uso agli indagati, si sono avvalse del cruciale supporto delle unità cinofile antidroga e antivaluta del Gruppo Guardia di Finanza di Siracusa.

Durante i controlli, sono stati trovati e sequestrati 6,15 grammi di cocaina, 9 grammi di marijuana, 1.400 euro in contanti, 10 cellulari e materiale per il taglio e il confezionamento della sostanza stupefacente

Il processo con rito abbreviato sancisce un duro colpo al fenomeno dello spaccio, in particolare quello organizzato con il servizio di consegna a domicilio, nel territorio ragusano.

584662
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube