Rissa violenta nel centro di Scicli: un accoltellato in codice rosso. Stranieri si aggrediscono

Scicli, 01 Dicembre 2025 – Nuova, violentissima rissa nel cuore del centro storico di Scicli nella notte tra sabato e domenica, che ha visto coinvolti diversi cittadini stranieri e l’uso di armi da taglio. L’episodio più grave si è verificato intorno alla mezzanotte all’interno di un’abitazione del Quartiere Logge e poi proseguito tra Via Emanuele Filiberto e Via Edmondo De Amicis, nel quartiere delle Logge.

Secondo le prime ricostruzioni, l’alterco sarebbe degenerato rapidamente, trasformandosi in un’aggressione brutale. Un uomo è rimasto gravemente ferito da fendenti ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso all’Ospedale di Modica. Altre persone coinvolte avrebbero riportato ferite più lievi.

La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma i testimoni avrebbero riferito che nello scontro non sono state usate solo armi da taglio, ma che uno dei soggetti avrebbe addirittura impugnato una pistola. Non è chiaro, al momento, se l’arma sia stata usata o meno.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi, e i Carabinieri della locale Tenenza. I militari dell’Arma hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi, identificare tutti i partecipanti alla rissa e risalire al responsabile dell’accoltellamento più grave.

L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti e solleva nuovamente l’attenzione sulla sicurezza notturna nel centro storico.

