  • 1 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 1 Dicembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Scicli

Rissa violenta nel centro di Scicli: un accoltellato in codice rosso. Stranieri si aggrediscono

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 01 Dicembre 2025 – Nuova, violentissima rissa nel cuore del centro storico di Scicli nella notte tra sabato e domenica, che ha visto coinvolti diversi cittadini stranieri e l’uso di armi da taglio. L’episodio più grave si è verificato intorno alla mezzanotte all’interno di un’abitazione del Quartiere Logge e poi proseguito tra Via Emanuele Filiberto e Via Edmondo De Amicis, nel quartiere delle Logge.

Secondo le prime ricostruzioni, l’alterco sarebbe degenerato rapidamente, trasformandosi in un’aggressione brutale. Un uomo è rimasto gravemente ferito da fendenti ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso all’Ospedale di Modica. Altre persone coinvolte avrebbero riportato ferite più lievi.

La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma i testimoni avrebbero riferito che nello scontro non sono state usate solo armi da taglio, ma che uno dei soggetti avrebbe addirittura impugnato una pistola. Non è chiaro, al momento, se l’arma sia stata usata o meno.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi, e i Carabinieri della locale Tenenza. I militari dell’Arma hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi, identificare tutti i partecipanti alla rissa e risalire al responsabile dell’accoltellamento più grave.

L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti e solleva nuovamente l’attenzione sulla sicurezza notturna nel centro storico.

584653
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Rissa violenta nel centro di Scicli: un accoltellato in codice rosso. Stranieri si aggrediscono”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube