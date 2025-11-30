Il cordoglio di Confcommercio Modica per la scomparsa dell’imprenditrice Enza Amore Aurnia

Modica, 30 novembre 2025 – “Con profonda commozione apprendiamo della scomparsa della signora Enza Amore in Aurnia, stimata imprenditrice nel settore dell’abbigliamento, donna di straordinaria eleganza, visione e determinazione”. Lo dice il presidente sezionale Confcommercio Modica, Giorgio Moncada, che si unisce al cordoglio della città e traccia il suo ricordo personale dell’imprenditrice. “La signora Enza – dice – ha saputo definire un solco indelebile nella storia dell’imprenditoria femminile della nostra città: con il suo stile unico, la sua sensibilità e la sua forza d’animo ha rappresentato un modello per generazioni di commercianti e imprenditrici, contribuendo con passione allo sviluppo del nostro territorio. Ora raggiunge il suo amato figlio Antonio, cui mi legava una profonda amicizia, e il marito Saro: sono certo che insieme saranno tra le anime più luminose e felici del Paradiso. A noi, qui sulla terra, lascia il ricordo prezioso della sua classe, del suo esempio e del suo instancabile impegno d’impresa: un’eredità morale che continuerà a ispirare il nostro cammino”.

“Alla famiglia Aurnia – conclude Moncada – giungano la mia personale vicinanza e quella dell’intera Confcommercio Modica, che si stringe in un affettuoso abbraccio nel ricordo di una donna che ha onorato il commercio e la nostra comunità”. Attestati di cordoglio anche dal presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, a nome dell’intero sistema Confcommercio dell’area iblea. “Si tratta di una figura imprenditoriale che ha segnato un’epoca – afferma – e non è da scartare l’idea che alla famiglia Aurnia, nella propria interezza, possa essere dedicata, in futuro, una struttura pubblica a sottolineare la capacità di crescere che ha saputo mettere a disposizione della città e del resto della provincia”.

