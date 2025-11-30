  • 30 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 30 Novembre 2025 -
Modica | Sindacale

Il cordoglio di Confcommercio Modica per la scomparsa dell’imprenditrice Enza Amore Aurnia

“Ha tracciato un solco indelebile nella storia dello sviluppo della nostra città”
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 30 novembre 2025 – “Con profonda commozione apprendiamo della scomparsa della signora Enza Amore in Aurnia, stimata imprenditrice nel settore dell’abbigliamento, donna di straordinaria eleganza, visione e determinazione”. Lo dice il presidente sezionale Confcommercio Modica, Giorgio Moncada, che si unisce al cordoglio della città e traccia il suo ricordo personale dell’imprenditrice. “La signora Enza – dice – ha saputo definire un solco indelebile nella storia dell’imprenditoria femminile della nostra città: con il suo stile unico, la sua sensibilità e la sua forza d’animo ha rappresentato un modello per generazioni di commercianti e imprenditrici, contribuendo con passione allo sviluppo del nostro territorio. Ora raggiunge il suo amato figlio Antonio, cui mi legava una profonda amicizia, e il marito Saro: sono certo che insieme saranno tra le anime più luminose e felici del Paradiso. A noi, qui sulla terra, lascia il ricordo prezioso della sua classe, del suo esempio e del suo instancabile impegno d’impresa: un’eredità morale che continuerà a ispirare il nostro cammino”.
“Alla famiglia Aurnia – conclude Moncada – giungano la mia personale vicinanza e quella dell’intera Confcommercio Modica, che si stringe in un affettuoso abbraccio nel ricordo di una donna che ha onorato il commercio e la nostra comunità”. Attestati di cordoglio anche dal presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, a nome dell’intero sistema Confcommercio dell’area iblea. “Si tratta di una figura imprenditoriale che ha segnato un’epoca – afferma – e non è da scartare l’idea che alla famiglia Aurnia, nella propria interezza, possa essere dedicata, in futuro, una struttura pubblica a sottolineare la capacità di crescere che ha saputo mettere a disposizione della città e del resto della provincia”.

584550
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube