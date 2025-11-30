  • 30 Novembre 2025 -
  
Ragusa | Sindacale

Flai Cgil e Cgil Ragusa: “Dopo 18 anni di contratto anomalo, finalmente applicato il CCNL Agricoltura ai lavoratori del CoRFiLaC. Una conquista di civiltà e dignità”

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 30 Novembre 2025 – Dopo anni di rivendicazioni, confronti e tensioni sindacali, arriva una svolta storica per i lavoratori del CoRFiLaC, il Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera Lattiero Casearia di Ragusa. È stato infatti sottoscritto un preaccordo tra le organizzazioni sindacali, l’assessore regionale competente e la presidenza del Consorzio, che sancisce finalmente l’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per gli impiegati dell’agricoltura, ponendo fine a una situazione anomala e iniqua durata quasi due decenni.
Per oltre 18 anni, infatti, ai dipendenti del CoRFiLaC era stato applicato un contratto “sui generis”, non riconducibile ad alcun CCNL nazionale, una forma di inquadramento atipica che li aveva di fatto esclusi da numerosi diritti e tutele previsti per la categoria agricola. Il nuovo accordo prevede inoltre che i due terzi del contributo regionale vengano destinati agli incrementi salariali dei contratti vigenti, mentre il restante terzo sarà finalizzato all’adeguamento dei futuri contratti, in particolare al riconoscimento degli scatti di anzianità e agli altri istituti previsti dal nuovo CCNL. L’assessore regionale adotterà una specifica delibera per formalizzare tale impegno. Giuseppe Roccuzzo, segretario generale della Cgil Ragusa, sottolinea: “Questa è una vittoria che va oltre l’aspetto economico: è il riconoscimento della piena dignità di lavoratrici e lavoratori che per troppi anni hanno operato con un contratto anomalo, senza tutele, senza certezze. Con l’applicazione del CCNL Agricoltura si ristabilisce un principio fondamentale: chi lavora nel settore agricolo deve avere le stesse garanzie e gli stessi diritti, senza eccezioni e senza scorciatoie contrattuali.”
Salvatore Terranova, segretario generale della Flai Cgil Ragusa, aggiunge: “Abbiamo ottenuto un risultato che definirei di civiltà. La proposta dell’assessore di applicare il contratto collettivo nazionale degli impiegati agricoli, con tabelle salariali chiare, tredicesima e quattordicesima, restituisce dignità e certezza a questi lavoratori. È un passo che apre la strada a un futuro di regole, diritti e trasparenza. Mercoledì 3 dicembre terremo un’assemblea per illustrare i dettagli dell’intesa, mentre il 19 dicembre l’assessore sarà in visita al CoRFiLaC, segno tangibile di un dialogo finalmente costruttivo.”
La Cgil e la Flai Cgil Ragusa esprimono soddisfazione per l’intesa raggiunta, considerandola una pietra miliare nel percorso di valorizzazione del lavoro agricolo e della ricerca applicata in Sicilia.
Un risultato che arriva grazie alla determinazione dei lavoratori, all’impegno del sindacato e alla volontà delle istituzioni di correggere un’anomalia che durava da troppo tempo.



