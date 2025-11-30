Biblioteca Quasimodo: una presentazione di successo: l’oroscopo del nuovo anno e il Natale a Modica al Food Mama Fest

Modica, 30 novembre 2025 – La presentazione del libro Simon & The Stars, dedicato all’oroscopo del nuovo anno, e quello di Michele Sammito dedicato al Natale a Modica è stata un vero trionfo, superando ogni aspettativa. L’evento, inserito nel contesto del Food Mama Fest, ha avuto luogo nella suggestiva Biblioteca Quasimodo, che ha offerto una cornice perfetta per un incontro tra cultura e gastronomia. Simon & The Stars ha incantato il pubblico con una lettura coinvolgente del suo oroscopo per il nuovo anno, guidando gli ospiti in un viaggio tra i segni zodiacali e le influenze astrali. Michele Sammito ha trascinato il pubblico facendolo viaggiare tra luci, suoni e profumi della città, alla scoperta delle tradizioni natalizie e dei sapori tipici della Sicilia, il tutto in collaborazione con la Mondadori Bookstore di Modica. Le due giornate vissute in biblioteca si sono arricchite ulteriormente grazie alle prelibatezze preparate da Nonna Tina, il cui cibo ha fatto da complemento perfetto alla presentazione. Le sue ricette tradizionali hanno incantato i sensi, creando un’atmosfera calda e conviviale. L’entusiasmo del pubblico ha reso l’evento ancora più speciale, con molti partecipanti che hanno interagito attivamente con gli autori, chiedendo approfondimenti e condividendo curiosità sull’oroscopo e sulle tradizioni di Natale. Le due giornate si sono rivelate un’occasione unica per unire passione per la cultura e il piacere del buon cibo, lasciando tutti con il desiderio di scoprire cosa ci riserva il nuovo anno. Un evento che ha unito la magia delle stelle con le tradizioni della Sicilia con il piacere del buon cibo, creando un’atmosfera di accoglienza, scambio e riflessione. Un segno che, come nei migliori oroscopi, sembra destinato a essere ricco di promesse e belle sorprese. Il tutto inserito nella cornice del Food Mama Fest, un evento ideato da Simona Celi, dedicato ai tesori enogastronomici del territorio ibleo, in uno dei luoghi simbolo della città, la Biblioteca “Salvatore Quasimodo”.

