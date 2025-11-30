  • 30 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 30 Novembre 2025 -
Modica

Biblioteca Quasimodo: una presentazione di successo: l’oroscopo del nuovo anno e il Natale a Modica al Food Mama Fest

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 30 novembre 2025 – La presentazione del libro Simon & The Stars, dedicato all’oroscopo del nuovo anno, e quello di Michele Sammito dedicato al Natale a Modica è stata un vero trionfo, superando ogni aspettativa. L’evento, inserito nel contesto del Food Mama Fest, ha avuto luogo nella suggestiva Biblioteca Quasimodo, che ha offerto una cornice perfetta per un incontro tra cultura e gastronomia. Simon & The Stars ha incantato il pubblico con una lettura coinvolgente del suo oroscopo per il nuovo anno, guidando gli ospiti in un viaggio tra i segni zodiacali e le influenze astrali. Michele Sammito ha trascinato il pubblico facendolo viaggiare tra luci, suoni e profumi della città, alla scoperta delle tradizioni natalizie e dei sapori tipici della Sicilia, il tutto in collaborazione con la Mondadori Bookstore di Modica.  Le due giornate vissute in biblioteca si sono arricchite ulteriormente grazie alle prelibatezze preparate da Nonna Tina, il cui cibo ha fatto da complemento perfetto alla presentazione. Le sue ricette tradizionali hanno incantato i sensi, creando un’atmosfera calda e conviviale. L’entusiasmo del pubblico ha reso l’evento ancora più speciale, con molti partecipanti che hanno interagito attivamente con gli autori, chiedendo approfondimenti e condividendo curiosità sull’oroscopo e sulle tradizioni di Natale. Le due giornate si sono rivelate un’occasione unica per unire passione per la cultura e il piacere del buon cibo, lasciando tutti con il desiderio di scoprire cosa ci riserva il nuovo anno. Un evento che ha unito la magia delle stelle con le tradizioni della Sicilia con il piacere del buon cibo, creando un’atmosfera di accoglienza, scambio e riflessione. Un segno che, come nei migliori oroscopi, sembra destinato a essere ricco di promesse e belle sorprese. Il tutto inserito nella cornice del Food Mama Fest, un evento ideato da Simona Celi, dedicato ai tesori enogastronomici del territorio ibleo, in uno dei luoghi simbolo della città, la Biblioteca “Salvatore Quasimodo”.

 

584553
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube