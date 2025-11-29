  • 29 Novembre 2025 -
Modica | Sport

Eccellenza. Il Modica Calcio vuole restare in vetta: in campo contro l’Acquedolcese per un Novembre perfetto

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 29 Novembre 2025 – Chiudere il mese di novembre con un altro successo e consolidare la posizione in vetta alla classifica. Sono questi gli obiettivi del Modica Calcio, atteso domenica 30 novembre dalla sfida in trasferta contro l’Acquedolcese.

Dopo la preziosa vittoria ottenuta contro la Leonzio, i rossoblù di Mister Raciti sono determinati a mantenere il passo in un campionato che li vede protagonisti.

Il tecnico Raciti ritrova in campo il capitano Valenca, che ha scontato la giornata di squalifica, un rientro fondamentale per il centrocampo. Tuttavia, la formazione modicana dovrà fare a meno del portiere Romano, a sua volta squalificato dopo la gara con il Messana. Sarà quindi Truppo a difendere i pali, con l’obiettivo di preservare la solidità della squadra, che vanta attualmente il titolo di seconda miglior difesa del campionato.

A rinforzare il reparto arretrato si registra anche l’ultimo arrivo: Riccardo Sclafani, difensore centrale classe 2007 proveniente dal Gela, che si è legato ai colori rossoblù.

L’Acquedolcese affronta la sfida casalinga in una posizione delicata, trovandosi in piena zona retrocessione e necessitando urgentemente di punti per risalire la china. Nonostante la classifica, la gara contro una big del campionato offre sempre grandi motivazioni.

L’ultima vittoria dei biancoverdi in campionato risale a fine ottobre (contro il Melilli), ma la squadra ha dimostrato di poter impensierire chiunque, come provano gli importanti pareggi ottenuti di recente contro squadre di alta classifica quali Messana e Vittoria.

L’uomo da tenere d’occhio è senza dubbio Di Stefano, vera spina nel fianco per Intzidis e compagni, autore della metà dei gol segnati fin qui dalla sua squadra.

La lunga trasferta chiederà ai “tigrotti” un grande sforzo fisico e mentale per proseguire nel migliore dei modi il cammino costruito fin qui.

📋 I convocati di Mister Raciti

 

La prima di campionato è in programma Domenica 30 Novembre alle 14:30 ad Acquedolci. Di seguito l’elenco dei convocati:

  • Portieri: Truppo, Floridia.

  • Difensori: Nicolò Brugaletta, Mollica, Simone Brugaletta,, Spadaro, Sangarè, Intzidis, Sclafani.

  • Centrocampisti: Valenca, Incatasciato, Sessa, Asero, Alioto, Misseri, Federico, Cappello.

  • Attaccanti: Belluso, Savasta, Torregrossa, Torres, Bonanno.

584503
© Riproduzione riservata

