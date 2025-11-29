  • 29 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 29 Novembre 2025 -
Attualità | Modica

Incendio auto Gdf a Modica, il Vescovo di Noto condanna il gesto: “Grave atto contro chi lavora a tutela dei cittadini”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

NOTO/MODICA, 29 Novembre 2025  – Il Vescovo di Noto,  Mons. Salvatore Rumeo, è intervenuto con una nota ufficiale a seguito del grave incendio doloso che nella notte del 27 novembre ha distrutto tre autovetture della Guardia di Finanza in servizio presso la Compagnia di Modica.
Il messaggio  esprime la piena solidarietà della Diocesi nei confronti delle Fiamme Gialle e una ferma condanna per l’accaduto.
“Ho appreso dell’incendio che  ha distrutto tre auto della Guardia di Finanza di Modica, brillantemente coordinata dal Capitano Camilla Massarini,” scrive Mons. Rumeo. “Con queste poche parole intendo esprimere tutta la mia solidarietà e vicinanza umana e spirituale ad ogni singolo militare della Compagnia modicana.”
Il Presule ha voluto rimarcare la gravità dell’attacco, definendolo un “grave atto contro uomini e donne che svolgono eccellentemente il loro lavoro a tutela di tutti i cittadini.” Il Vescovo ha, infine, rivolto al Comandante della Compagnia, Capitano Camilla Massarini, e a tutti i militari, un “personale, sincero e accorato ringraziamento per ciò che quotidianamente fanno per la collettività tutta.”
Il messaggio si è concluso con la benedizione del Vescovo di Noto.

584500
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube