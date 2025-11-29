Incendio auto Gdf a Modica, il Vescovo di Noto condanna il gesto: “Grave atto contro chi lavora a tutela dei cittadini”

NOTO/MODICA, 29 Novembre 2025 – Il Vescovo di Noto, Mons. Salvatore Rumeo, è intervenuto con una nota ufficiale a seguito del grave incendio doloso che nella notte del 27 novembre ha distrutto tre autovetture della Guardia di Finanza in servizio presso la Compagnia di Modica.

Il messaggio esprime la piena solidarietà della Diocesi nei confronti delle Fiamme Gialle e una ferma condanna per l’accaduto.

“Ho appreso dell’incendio che ha distrutto tre auto della Guardia di Finanza di Modica, brillantemente coordinata dal Capitano Camilla Massarini,” scrive Mons. Rumeo. “Con queste poche parole intendo esprimere tutta la mia solidarietà e vicinanza umana e spirituale ad ogni singolo militare della Compagnia modicana.”

Il Presule ha voluto rimarcare la gravità dell’attacco, definendolo un “grave atto contro uomini e donne che svolgono eccellentemente il loro lavoro a tutela di tutti i cittadini.” Il Vescovo ha, infine, rivolto al Comandante della Compagnia, Capitano Camilla Massarini, e a tutti i militari, un “personale, sincero e accorato ringraziamento per ciò che quotidianamente fanno per la collettività tutta.”

Il messaggio si è concluso con la benedizione del Vescovo di Noto.

