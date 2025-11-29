  • 29 Novembre 2025 -
Cronaca giudiziaria

Inchiesta Cuffaro: Il Tribunale del Riesame di Palermo annulla il sequestro di 80 mila euro

Tempo di lettura: 2 minuti

PALERMO, 29 Novembre 2025 – Svolta giudiziaria per l’ex Presidente della Regione Siciliana, Salvatore Cuffaro, coinvolto in una vasta inchiesta della Procura di Palermo per associazione a delinquere, corruzione e turbata libertà degli incanti.

Il Tribunale del Riesame di Palermo ha annullato il provvedimento con il quale i Pubblici Ministeri avevano disposto il sequestro probatorio del denaro rinvenuto nell’abitazione dell’ex governatore.

La somma, pari a circa 80.000 euro in contanti, era stata trovata e sequestrata dai Carabinieri del ROS nel corso di una perquisizione effettuata nei primi giorni di novembre sia nell’abitazione palermitana di Cuffaro che nella sua tenuta di San Michele di Ganzaria (CT).

I giudici del Riesame hanno accolto la richiesta di annullamento presentata dai legali di Cuffaro, gli avvocati Giovanni Di Benedetto e Marcello Montalbano. La difesa ha sostenuto che il possesso del denaro fosse legittimo e che, di conseguenza, non sussistevano i presupposti giuridici per un sequestro probatorio.

Secondo la difesa, parte del denaro proverrebbe dalla vendita di prodotti agricoli regolarmente fatturati, mentre la parte restante consisterebbe in banconote datate e usurate, e in ogni caso somme ritenute non pertinenti con i fatti oggetto di contestazione.

L’annullamento del sequestro giunge mentre l’ex Presidente resta in attesa della decisione del GIP sulla richiesta di applicazione degli arresti domiciliari avanzata dalla Procura nei suoi confronti e sul sequestro preventivo di ulteriori 25.000 euro, che secondo l’accusa sarebbero stati veicolati da Cuffaro ad altri indagati.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

