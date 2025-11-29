Modica brilla ai Campionati Europei ETKF a Milazzo: grandi successi nel Kata individuale e a squadre

MILAZZO, 29 Novembre 2025 – Grande prova di forza e talento per i giovani atleti modicani che si sono distinti alla 38^ edizione del Campionato Europeo ETKF (European Traditional Karate Federation) tenutosi a Milazzo.

I ragazzi hanno dimostrato preparazione e disciplina, ottenendo piazzamenti di prestigio in un contesto internazionale che conferma la qualità della formazione sportiva nel territorio modicano.

Orazio Giunta della Polisportiva Shotokan Karate Modica, diretta dal maestro Pippo Frasca, si è classificato secondo nella categoria “22-34 anni, cintura nera, terzo Dan).

Primo posto per Andrea Spata nella Categoria 7-8 anni (Cintura Verde); primo posto anche per Giorgio Tancredi Tela nella Categoria 11-13 anni (Cintura Arancio); secondo posto per Piero Spata, Categoria 9-10 anni (Cintura Verde); 5° posto, infine, per Ismael Poidomani: Categoria 9-10 anni (Cintura Arancio). Questi ultimi quattro sono allievi di Orazio Giunta.

Il successo si è esteso anche nella competizione collettiva: il Kata a squadre composto da Giorgio Tancredi Tela, Piero Spata e Ismael Poidomani ha conquistato un brillante 2° posto, a dimostrazione dell’ottimo affiatamento e della preparazione congiunta a livello europeo.

“I risultati ottenuti in questo importante evento internazionale – dice soddisfatto il maestro Frasca – chiudono un periodo positivo per il giovane gruppo sportivo, che continua a far sventolare la bandiera modicana sul podio europeo”.

