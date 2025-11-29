A Settimo Milanese la mostra su Cutro: presente il poeta modicano Puma coi versi di “Affunnamientu ri Cutru”

SETTIMO MILANESE (MI), 29 Novembre 2025 – La memoria della tragedia di Cutro è stata celebrata e onorata in Lombardia. Presso la Biblioteca comunale di Settimo Milanese si è svolto, il 29 novembre 2025, un Reading poetico in concomitanza con la mostra fotografica “I sogni attraversano il mare”, che ha visto la presenza del poeta modicano, Pippo Puma.

La mostra, allestita nei locali al pianterreno della Biblioteca, è un toccante omaggio alle vittime, composta da 94 fotografie, tante quante furono le persone che persero la vita nel naufragio.

L’allestimento è reso particolarmente commovente dalla presenza di una teca contenente frammenti autentici del relitto, realizzata grazie all’iniziativa della bottega solidale di Carcare (Liguria). All’interno della teca spicca un elemento dal forte valore simbolico: un commovente diario di bordo KR 46 M 0. Questa sigla identifica una delle vittime simbolo della tragedia: KR per Crotone, M per maschio, 46 come numero della vittima e 0 per l’età, trattandosi di un neonato.

Il Reading poetico ha visto la partecipazione di diversi poeti dell’area lombarda e, appunto, tra loro il modicano Puma. Tra le voci che hanno dato risalto e commozione all’evento, c’è stata la lettura del brano di quest’ultimo “Affunnamientu ri Cutru” – sottotitolato “Na scarpuzza e ‘na cammisedda”.

“La poesia – spiega Pippo Puma – fa parte della raccolta “Acciani e Scinni”, pubblicata nel marzo 2024 dalla Casa Editrice KromatoEdizioni, offrendo un momento di riflessione profonda sul dramma attraverso la forza espressiva della lingua”.

L’iniziativa di Settimo Milanese ribadisce l’importanza della cultura come strumento per non dimenticare e per promuovere la riflessione sui grandi temi umanitari.

Salva