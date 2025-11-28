  • 28 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 28 Novembre 2025 -
Economia

Porto di Siracusa, pronta la gara per la nuova stazione marittima

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

SIRACUSA, 28 Novembre 2025 – Il porto grande di Siracusa avrà una nuova stazione marittima frutto di un progetto “corale” voluto dall’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia orientale (Adsp) che ha coinvolto il Comune di Siracusa, la Facoltà di Architettura dell’Università di Catania, la Soprintendenza dei Beni culturali e ambientali di Siracusa, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siracusa, l’Ordine degli Architetti di Siracusa e, naturalmente, la Capitaneria di Porto. Una collaborazione sinergica illustrata stamane in conferenza stampa nel Salone Borsellino di Palazzo Vermexio dov’erano presenti il sindaco Francesco Italia e il presidente Adsp Francesco Di Sarcina insieme con gli altri rappresentanti istituzionali. 

“Il progetto dimostra il senso di concretezza dell’Autorità portuale – ha detto il primo cittadino – siamo felici, infatti, che si sia deciso di non investire in nuove strutture ma di riqualificare l’esistente e, per di più, di farlo attraverso un concorso internazionale che coinvolge la facoltà di Architettura dell’Università di Catania e gli ordini professionali. Sono certo che il risultato finale sarà degno della città e che, da questa nuova infrastruttura, la bellezza del nostro Porto Grande potrà essere goduta da turisti e siracusani”. 

La gara per appaltare i lavori è ormai pronta e riguarda un’area di 6,5 ettari: “Rappresenta il risultato della massima sinergia tra enti e partner interessati – ha evidenziato Di Sarcina – sarà ristrutturato e riqualificato, all’interno e all’esterno, un vecchio capannone, che fungeva da magazzino, abbandonato da oltre vent’anni, situato nel molo Sant’Antonio in una posizione strategica per garantire servizi e attività portuali”. 

Nella prima fase si procederà alla ristrutturazione interna del vecchio stabile, per il quale è in fase di chiusura una progettazione esecutiva, già in gara nelle prossime settimane. Nella seconda, si lavora sulla parte esterna (fabbricato e aree circostanti), che dovrà avere una conformazione architettonica in grado di dialogare con il contesto paesaggistico e urbanistico d’inserimento, e sarà realizzata attraverso la promozione di un concorso di progettazione internazionale in due fasi: nella prima, il vaglio di un’idea progettuale, nella seconda l’approfondimento con il relativo affidamento della progettazione PFTE ed esecutiva dell’idea originaria finalizzata all’avvio della procedura di gara per la realizzazione delle opere previste negli elaborati progettuali vincitori del concorso di progettazione. In questo modo si ha la certezza di esecuzione reale dell’opera, che non resta solo un’idea, e che invoglia alla partecipazione i grandi studi internazionali di architettura. 

All’incontro con la stampa hanno preso parte il soprintendente di Siracusa Antonio Lutri, il comandante della Capitaneria di Porto di Siracusa Antonio Cacciatore, l’ordinario di tecnologia dell’architettura UniCT Luigi Alini, il presidente dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Siracusa Guido Monteforte Specchi e l’ingegnere dell’Adsp Franco D’Alpa, responsabile del progetto.

584366
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube