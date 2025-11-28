Interventi mirati di controllo della Polizia a Comiso. A comunicarlo il Sindaco

Comiso, 28 novembre 2025 – Si è tenuta una riunione molto importante tra la giunta di Comiso e i vertici del Commissariato, rappresentati dalla dirigente, Eva Carpintieri, per coordinare una serie di interventi mirati di controllo – spiega il primo Cittadino casmeneo -.

In vista delle prossime festività natalizie, e non solo, si rende necessario predisporre azioni mirate sul territorio. Al di là della convergenza di vedute e di intenti tra l’amministrazione e il Commissariato, oltre che assoluta condivisione di bisogni, si è addivenuti alla conclusione che tali interventi siano necessari sopratutto in alcune zone particolarmente sensibili della città. Troppi in queste ultime settimane- ancora la Schembari – i fenomeni di vandalismo, e di altro, a cui le nostre forze di Polizia Locale, da sole, non possono far fronte. È opportuno ormai, che queste azioni vengano poste in essere a tutela dei cittadini, della cosa pubblica e di tutto ciò che non viene più rispettato. La città ce lo chiede – conclude il sindaco – e noi dobbiamo dare risposte per mantenere sicurezza”.

