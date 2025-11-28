Evasione dai domiciliari a Ragusa: arrestato 22enne dalla Polizia di Stato

Ragusa, 28 Novembre 2025 – La Polizia di Stato di Ragusa ha messo a segno un nuovo arresto nel corso dei controlli di routine sul territorio. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura hanno tratto in arresto in flagranza un 22enne per il reato di evasione dagli arresti domiciliari.

Il giovane era sottoposto alla misura cautelare restrittiva dallo scorso 30 ottobre, in quanto indagato per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è avvenuto durante l’ordinario servizio di controllo del territorio. Gli operatori della Volante hanno notato il 22enne in un luogo diverso da quello stabilito come proprio domicilio.

Avendo di fatto violato le prescrizioni connesse al provvedimento degli arresti domiciliari, i poliziotti lo hanno immediatamente fermato e dichiarato in stato di arresto per il reato di evasione.

A seguito dell’arresto, il giovane è stato associato presso la locale Casa Circondariale, dove rimane a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.

