  • 28 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 28 Novembre 2025 -
Cronaca | Ragusa

Evasione dai domiciliari a Ragusa: arrestato 22enne dalla Polizia di Stato

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 28 Novembre 2025 – La Polizia di Stato di Ragusa ha messo a segno un nuovo arresto nel corso dei controlli di routine sul territorio. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura hanno tratto in arresto in flagranza un  22enne per il reato di evasione dagli arresti domiciliari.

Il giovane era sottoposto alla misura cautelare restrittiva dallo scorso 30 ottobre, in quanto indagato per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è avvenuto durante l’ordinario servizio di controllo del territorio. Gli operatori della Volante hanno notato il 22enne in un luogo diverso da quello stabilito come proprio domicilio.

Avendo di fatto violato le prescrizioni connesse al provvedimento degli arresti domiciliari, i poliziotti lo hanno immediatamente fermato e dichiarato in stato di arresto per il reato di evasione.

A seguito dell’arresto, il giovane è stato associato presso la locale Casa Circondariale, dove rimane a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.

584335
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube