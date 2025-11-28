Promozione. Il Santa Croce Calcio prepara il derby col Frigintini

La decima giornata del campionato di Promozione vedrà il Santa Croce calcio impegnato a Modica contro il Frigintini.

Sarà la terza volta che le due compagini si affronteranno in questo mese, giacché si sono contese il passaggio agli ottavi di Coppa Italia, con i biancazzurri che nei centottanta minuti di gioco l’hanno spuntata conquistandosi il pass per il turno successivo.

Questa volta la squadra di mister Fabio Campanaro, giocherà contro i rossoblù della frazione della “Contea”, ma lo farà per i tre punti che saranno molto contesi

L’allenatore biancazzurro nella gara di ritorno di Coppa Italia, tenutasi mercoledì pomeriggio, ha attuato un ampio turn over, facendo riposare chi finora ha sempre giocato titolare.

Campanaro ci tiene tanto a questa gara e non vuole cali di tensione da parte dei suoi uomini che da parte loro lo seguono in ogni suo dettame.

Il mister però dovrà fare a meno di alcuni elementi importanti fra cui il bomber Yahya Dramé che domenica scorsa contro l’Akragas si è fatto espellere e domenica sconterà la prima delle due giornate combinate e Ronny Valerio che in settimana ha deciso di lasciare il Santa Croce.

Alle assenze si contrapporranno i rientri di Nunzio Fiorilla e Gioele Golisano, per cui Campanaro dovrà nuovamente studiare una formazione che possa consentirgli di affrontare nel modo giusto il Frigintini che da come gioca non merita l’attuale posizione in classifica.

La gara si giocherà allo stadio Pietro Scollo di Modica e avrà inizio alle ore 14.30.

