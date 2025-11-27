Sicurezza Urbana a Modica: Consiglieri Comunali chiedono intervento straordinario dopo l’attacco alla Finanza

MODICA, 27 Novembre 2025 – L’atto incendiario che ha colpito le auto della Guardia di Finanza di Modica nella notte del 27 novembre ha innescato una forte reazione politica. I Consiglieri Comunali dei gruppi DC, Siamo Modica e Radici Iblee, promotori della mozione sulla Sicurezza Urbana, hanno rilasciato un comunicato congiunto che esprime “profonda preoccupazione” e chiede azioni immediate su due fronti: l’attuazione del Tavolo Istituzionale sulla sicurezza e un intervento straordinario delle Forze dell’Ordine. L’atto viene definito “plateale e sfrontato”, un attacco che “riaccende con forza l’allarme… sulla sicurezza urbana nella nostra città, che si trova ad affrontare fenomeni criminali di una gravità che non le appartiene. Nel ribadire la “massima solidarietà e vicinanza” alla Compagnia della Guardia di Finanza, i consiglieri sostengono che “è arrivato il momento di agire e di dare una risposta forte e coesa come Comunità. Il punto centrale della richiesta è l’immediata attuazione della mozione sulla Sicurezza Urbana approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale lo scorso 29 settembre. “È essenziale costituire immediatamente il Tavolo di monitoraggio periodico sulla sicurezza urbana”, si legge nella nota. Tale Tavolo dovrà essere un “luogo di confronto inclusivo e costruttivo” e dovrà coinvolgere Sindaco e i Consiglieri, rappresentanti delle Associazioni di categoria e del Terzo Settore, le Comunità di stranieri residenti a Modica e la deputazione regionale e nazionale per il massimo supporto istituzionale.

Il gruppo consiliare ha anche lanciato una critica all’attuale approccio, affermando che “Le ‘passeggiate’ nei quartieri della nostra città, documentate sui social, non bastano!” Oltre all’azione politica interna, i consiglieri sollecitano l’intervento ai massimi livelli di controllo provinciale. “Risulta, altresì, indispensabile un intervento straordinario delle Forze dell’Ordine e del Prefetto, attraverso il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica,” prosegue la dichiarazione. Secondo i firmatari, la situazione attuale impone “un innalzamento dei livelli di controllo e una strategia mirata per intercettare e debellare queste manifestazioni di criminalità.

I gruppi conclude con un appello all’Amministrazione a dare risposte “immediate e concrete”, poiché “La sicurezza è un diritto e un bene comune.

