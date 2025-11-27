  • 27 Novembre 2025 -
Modica | Politica

Auto della Guardia di Finanza incendiate a Modica. Il Sindaco condanna “Gesto Vile”

MODICA, 27 Novembre 2025 – Il grave episodio di natura dolosa che ha scosso la tranquillità di Modica la scorsa notte, quando alcune auto di servizio della Guardia di Finanza sono state incendiate, è certamente un atto vandalico e criminoso, avvenuto a ridosso della caserma situata in Corso Umberto, suscitando immediate reazioni di sdegno e solidarietà da parte delle istituzioni locali.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme, mentre le Forze dell’Ordine hanno immediatamente avviato le indagini per risalire agli autori del gesto e comprenderne la matrice.
Il Sindaco di Modica, Maria Monisteri, ha espresso una dura e ferma condanna nei confronti di quanto accaduto, sottolineando la gravità dell’attacco non solo alle proprietà, ma all’istituzione stessa della Guardia di Finanza. “Esprimo ferma condanna dopo il grave atto contro le auto della Guardia di Finanza, incendiate la scorsa notte a ridosso della caserma di corso Umberto,” ha dichiarato il Primo Cittadino. Un gesto vile nei confronti del quale manifesto il più totale biasimo.”
Il Sindaco ha poi voluto ribadire il pieno sostegno e la vicinanza della comunità alla Compagnia delle Fiamme Gialle: “Alla Guardia di Finanza di Modica, al Capitano Camilla Massarini e ad ogni militare in servizio, la mia solidarietà e il mio sincero plauso per l’eccellente lavoro che svolgono ogni giorno a tutela della nostra Città e al servizio della legalità e di Modica”. Le indagini sono in corso per fare piena luce sull’episodio e assicurare alla giustizia i responsabili di questo grave gesto intimidatorio.

