Attualità | Ragusa

Venerdì e sabato a Ragusa il workshop “Sport e Terzo Settore: Aggiornamento e Stato dell’Arte”

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 27 novembre 2025 – Torna a Ragusa, forte degli ottimi riscontri ottenuti nelle precedenti edizioni, l’appuntamento formativo di alto livello dedicato alle normative che regolano il mondo dello sport e del Terzo Settore. Il Comitato Provinciale CSEN Ragusa (Centro Sportivo Educativo Nazionale), in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Ragusa, promuove il workshop di approfondimento dal titolo “Sport e Terzo Settore: Aggiornamento e Stato dell’Arte”.
L’evento si terrà in due sessioni, venerdì 28 novembre 2025 dalle ore 15:00 alle 19:00 e sabato 29 novembre 2025 dalle ore 9:30 alle 13:30, presso la Sala Conferenze dell’assessorato Sviluppo Economico, in via Onorevole C. Di Quattro (zona artigianale di Contrada Mugno).
I lavori si apriranno con i saluti istituzionali di Maurizio Attinelli, presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Ragusa, e di Simone Digrandi, assessore Comunale allo Sport.
Il workshop vedrà la partecipazione di due relatori di spicco del settore:
– Francesco De Nardo (vicepresidente nazionale CSEN, coordinatore nazionale Fiscocsen e pubblicista) approfondirà il tema cruciale de “Gli obblighi del safeguarding nello sport. Sport ed Ets: confronto tra le due riforme”.
– Simone Boschi (commercialista in Firenze, accreditato Fiscocsen e consigliere Economia Enti Sportivi e Terzo Settore) si concentrerà sulle prospettive fiscali con l’intervento “Gli scenari Iva 2026, nuovi presupposti di imponibilità anche in riferimento alle attività secondarie. Le ASD con personalità giuridica”.
A moderare i lavori sarà Sergio Cassisi, consigliere ODCEC Ragusa, nonché componente della Direzione Nazionale e Presidente del Comitato Provinciale CSEN di Ragusa.

