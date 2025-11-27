Modica. Incendiate durante la notte alcune auto della Guardia di Finanza: indagini in corso

Modica, 27 Novembre 2025 – La scorsa notte un grave episodio ha interessato la Guardia di Finanza di Modica. Diverse auto di servizio sono state danneggiate da un incendio di probabile natura dolosa. Secondo quanto trapelato dalle prime informazioni, un uomo incappucciato sarebbe stato visto avvicinarsi al parcheggio con alcune taniche, per poi appiccare le fiamme ai veicoli. Le auto coinvolte sono andate in parte distrutte prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, che successivamente hanno domato l’incendio evitando il propagarsi delle fiamme. Gli investigatori, hanno avviato immediatamente le operazioni con l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza della zona e la raccolta di testimonianze utili a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Al momento non si esclude alcuna pista e le autorità stanno lavorando per identificare il responsabile e accertare eventuali motivazioni dietro al gesto. Non risultano feriti.

