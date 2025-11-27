  • 27 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 27 Novembre 2025 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Modica. Incendiate durante la notte alcune auto della Guardia di Finanza: indagini in corso

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 27 Novembre 2025 – La scorsa notte  un grave episodio ha interessato la Guardia di Finanza di Modica. Diverse auto di servizio sono state danneggiate da un incendio di probabile natura dolosa. Secondo quanto trapelato dalle prime informazioni, un uomo incappucciato sarebbe stato visto avvicinarsi al parcheggio con alcune taniche, per poi appiccare le fiamme ai veicoli. Le auto coinvolte sono andate in parte distrutte prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, che successivamente hanno domato l’incendio evitando il propagarsi delle fiamme. Gli investigatori, hanno avviato immediatamente le operazioni con l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza della zona e la raccolta di testimonianze utili a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Al momento non si esclude alcuna pista e le autorità stanno lavorando per identificare il responsabile e accertare eventuali motivazioni dietro al gesto. Non risultano feriti.

584197
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Modica. Incendiate durante la notte alcune auto della Guardia di Finanza: indagini in corso”

  1. Toto scuffaro

    Verosimilmente saranno stati mezzi confiscati a qualche imprenditore testa di legno.
    Detto ciò dopo la frutta c’è il dolce, ma qui solo tanta amarezza nel constatare che: siemu pessi!!!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube