  • 27 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 27 Novembre 2025 -
Cinema | Modica | News in primo piano

Da Modica a Hollywood: Jason Biggs sbarca al Torino Film Festival con il passaporto italiano e le radici siciliane!

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

26 Novembre 2025 – L’attore di fama mondiale Jason Biggs, celebre per la saga di American Pie, ha sorpreso tutti al Torino Film Festival (TFF) non solo per il suo esordio alla regia con la dark comedy Untitled Home Invasion Romance, ma anche per aver svelato con orgoglio le sue profonde origini italiane, in particolare quelle che affondano nella splendida terra di Modica e Napoli.

Nonostante un arrivo burrascoso in Italia, segnato da un’intossicazione alimentare che lo ha costretto a un giorno di riposo forzato in hotel, Biggs si è presentato al TFF in grande forma, esibendo fieramente il suo passaporto italiano.

L’attore ha rivelato che il suo forte legame con l’Italia proviene dalla linea materna: “La mia famiglia è di origini italiane per parte materna. I miei nonni materni sono originari di Modica e Napoli mentre il cognome Biggs è di origine inglese”, ha spiegato l’attore, sottolineando di aver ricevuto un’educazione profondamente italiana.

Biggs ha descritto la sua infanzia nella comunità italoamericana del New Jersey come un crogiolo di tradizioni: “Sono cresciuto a pasta e pizza, conosco bene le tradizioni italiane”. L’attore ha anche offerto uno scorcio sulle celebrazioni familiari, anticipando che il giorno successivo, per il Ringraziamento, la sua famiglia si sarebbe riunita per un pasto che unisce le due culture: “mangerà tacchino ripieno e pasta, naturalmente”.

Jason Biggs ha portato a Torino, Fuori Concorso, la sua prima opera da regista, Untitled Home Invasion Romance, un scatenato divertissement che mescola generi, aprendosi come una commedia romantica per poi sfociare nel noir splatter e nella dark comedy.

Il film lo vede nei panni di Kevin, un marito che tenta di riconquistare la moglie con un weekend a sorpresa, ma il cui piano naufraga in un sanguinoso caos.

“L’aspetto che mi ha intrigato maggiormente è l’intreccio di generi: Il film si apre con un romance che poi sfocia nel noir, nell’action movie, nello splatter e nella dark comedy”, ha spiegato Biggs.

L’attore ha citato i suoi maestri ispiratori, in primis i fratelli Coen (utilizzando nel film solo musiche dalle loro colonne sonore) e Woody Allen, che lo diresse in Anything Else. L’obiettivo era creare un film che fosse il più vicino possibile al loro stile, mantenendo un tono sensibile e creando personaggi con cui relazionarsi, proprio come i maestri della commedia come i fratelli Weisz (autori di American Pie).

Biggs ha infine voluto sottolineare la centralità del personaggio femminile nel suo film: la moglie, interpretata da Meaghan Rath, è la vera “dura” della coppia, e il film è incentrato sul suo viaggio, dove, nonostante i traumi, “non è mai una vittima”.

584193
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube