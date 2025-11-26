Rateizzazione tributi: Pozzallo in Movimento ottiene l’inserimento, ma chiede più equità sociale

Pozzallo, 26 Novembre 2025 – Il gruppo consiliare Pozzallo in Movimento interviene in merito al Nuovo Regolamento Generale delle Entrate, che sarà discusso nel prossimo Consiglio Comunale dopo l’approvazione unanime in Giunta.
Pozzallo in Movimento sottolinea l’importanza dell’introduzione della rateizzazione dei tributi, una misura assente nella prima stesura del Regolamento e inserita solo a seguito di una richiesta a gran voce avanzata dall’opposizione, che ne aveva evidenziato la necessità per venire incontro alle esigenze dei cittadini.
Il Regolamento, che verrà presentato dal Sindaco Ammatuna e dall’Assessore al Bilancio Monte, rappresenta un passo avanti, ma presenta ancora delle lacune fondamentali in termini di equità sociale. “La rateizzazione prevista, pur essendo un traguardo, non tiene adeguatamente conto dell’ISEE né delle difficoltà economiche improvvise che molte famiglie possono trovarsi ad affrontare,” dichiara il gruppo Pozzallo in Movimento.
Per colmare questa carenza, il gruppo ha presentato un emendamento chiaro e concreto che mira a sostenere in modo più incisivo le famiglie pozzallesi che attraversano momenti di crisi.
La proposta di Pozzallo in Movimento è di portare la rateizzazione fino a 72 rate per i cittadini con redditi bassi (certificati tramite ISEE) o per coloro che sono stati colpiti da eventi imprevisti che compromettono la loro stabilità economica.
“È una proposta semplice, giusta e necessaria, per sostenere davvero le famiglie di Pozzallo che vivono momenti di difficoltà. Ci auguriamo che la maggioranza riconosca la validità sociale di questa modifica e voti a favore del nostro emendamento,” conclude il gruppo.