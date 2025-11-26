  • 26 Novembre 2025 -
  • 26 Novembre 2025 -
Politica | Vittoria

Sicurezza stradale a Vittoria. Il Consigliere Pelligra lancia un appello

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 26 novembre 2025 – Nei giorni scorsi, il consigliere comunale di Forza Italia a Vittoria, Biagio Pelligra, è intervenuto con forza sul tema della pericolosità della strada Vittoria-Scoglitti, teatro di numerosi incidenti stradali. La sua denuncia ha suscitato una vasta eco tra i cittadini, molti dei quali si sono rivolti direttamente al consigliere per segnalare ulteriori criticità sulla rete viaria locale e chiedere un intervento risolutivo. “La situazione della Vittoria-Scoglitti è solo la punta dell’iceberg – dichiara Pelligra – La via Incardona rappresenta un’altra area critica che necessita di interventi urgenti. Non possiamo restare inerti di fronte al rischio concreto di dover continuare a pagare un tributo inaccettabile in termini di vite umane. La manutenzione e la messa in sicurezza della rete stradale rappresentano una priorità assoluta”.
Il consigliere sottolinea come la buona condizione delle strade sia un elemento fondamentale per prevenire incidenti, riducendo non solo la frequenza ma anche la gravità degli stessi. “Non si tratta solo di una questione di responsabilità amministrativa, ma di un dovere morale verso la comunità – prosegue Pelligra –. È necessario fare rete a livello istituzionale, coinvolgendo Comune, Provincia e Regione, per individuare e attuare le soluzioni più efficaci”. Biagio Pelligra invita quindi tutte le istituzioni competenti a un tavolo di confronto urgente, con l’obiettivo di pianificare interventi concreti e tempestivi: “Solo attraverso una sinergia reale e un impegno condiviso potremo garantire la sicurezza dei nostri concittadini. La vita delle persone non può essere messa a rischio da ritardi o indifferenza”. Il consigliere conclude ribadendo il proprio impegno a farsi portavoce delle istanze dei cittadini e a vigilare affinché le problematiche segnalate non restino inascoltate.

© Riproduzione riservata

